IN YOUR MIND - Przebij szklany sufit

Czy można w wieku 17 lat stworzyć akcję społeczną, która w kilka miesięcy przyciągnie uwagę ponad 100 tysięcy osób? Monika Błaszczuk – liderka i pomysłodawczyni projektu IN YOUR MIND – udowadnia, że jest to możliwe, o ile dotyka się problemów tak istotnych, jak przebijanie szklanych sufitów blokujących młodych ludzi przed wyjściem z trudnych sytuacji i zbuduje się zespół projektowy zmotywowany do realizacji wymagających zadań w bardzo krótkim czasie.

Projekt skierowany jest głównie do młodych ludzi, którzy przechodzą obecnie kryzys i potrzebują, aby dać im nadzieję i inspirację do dalszego życia. O powadze problemu i jego powszechności świadczą dane z przeprowadzonej -wśród 189 rówieśników- ankiety, w której ponad 83% respondentów potwierdziło, że dużo osób w tym wieku zmaga się obecnie z różnymi trudnościami.

Zapytana o istotę projektu Monika zwraca uwagę na siłę pozytywnego przekazu płynącego z prawdziwych historii. „Chcemy pokazać, że wyjście jest W TWOJEJ GŁOWIE. Wystarczy, że przebijesz szklany sufit swoich lęków i zwątpienia. Kiedy osoba, która doświadczyła tego, z czym teraz się mierzysz dzieli się doświadczeniem z trudnych chwil to jest to tak, jakbyś ROZMAWIAŁ Z SOBĄ Z PRZYSZŁOŚCI. Wsłuchaj się w ten głos i zacznij od nowa żyć pełnią życia” – mówi Monika, opowiadając nam historię swojej koleżanki Oliwki, która pomimo cukrzycy odnosi sukcesy sportowe.

In Your Mind poprzez pozytywne historie, porady psychologów i inspirujące cytaty pokazuje, z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. W akcji pomagają nam eksperci i psycholodzy m.inn. Joanna Borowska, dr n. med. Anna Kieszkowska-Grudny, Anna Ślusarczyk podpowiadając, jak przezwyciężać trudności.