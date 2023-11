Luka płacowa narusza zasady UE

Zgubne stereotypy

– Na tę sytuację wpływa jednak dużo więcej czynników, takich jak przerwy w karierze zawodowej, praca w niepełnym wymiarze czasu, pionowa i pozioma segregacja rynku pracy, nierównomierne obciążenie nieodpłatną pracą na rzecz gospodarstwa domowego – uważa ekspertka. I dodaje, że wymienione przez nią czynniki składające się na nierówność płacową w większym stopniu obciążają kobiety niż mężczyzn.

Powodem są m.in. utrzymujące się stereotypy dotyczące ról społecznych – a zwłaszcza opiekuńczych – definiujących społeczne obowiązki obu płci. – Nic więc dziwnego, że luka płacowa działa cały czas na niekorzyść kobiet. Nie oznacza to oczywiście, że celem powinno być odwrócenie tego trendu na niekorzyść mężczyzn. Powinniśmy bowiem dążyć do wyeliminowania tego negatywnego zjawiska i do osiągnięcia faktycznej równości wynagrodzeń – bez względu na płeć – za pracę taką samą lub tej samej wartości. Zwłaszcza że luka płacowa na poziomie 13 proc. to nie koniec problemów zróżnicowania sytuacji ekonomicznej. Trzeba mieć na względzie, że luka emerytalna jest około dwukrotnie wyższa – wraz z wiekiem wzrasta więc ryzyko ubóstwa kobiet – podkreśla prof. Aleksandra Szczerba.

Od marca 2023 r. UE prowadzi kampanię na rzecz zwalczania stereotypów związanych z płcią i tradycyjnie przypisanymi rolami, krępującymi rozwój osobisty i działania zawodowe kobiet i mężczyzn. Według danych UE 44 proc. Europejczyków jest przekonanych, że najważniejszą rolą kobiety jest zajmowanie się domem i rodziną, a jednocześnie tylko 8 proc. najważniejszych pozycji w dużych firmach (CEO) zajmowanych jest przez kobiety. „Stereotypy dotyczące płci mogą ograniczać nasze możliwości i aspiracje w zakresie wyboru kierunku studiów lub szkolenia, kontynuowania kariery zawodowej i dokonywania prostych wyborów życiowych, takich jak wybór hobby. (…) Stereotypy płci ograniczają wolność każdego człowieka. Dlatego ważne jest, aby je zwalczać” – uważają autorzy kampanii #EndGenderStereotypes.

Sprzężenie zwrotne

Czy zmniejszenie, a może nawet zlikwidowanie luki płacowej jest możliwe? Według prof. Łukasza Arendta jednym z głównych czynników, które o tym zadecydują, będzie zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy, ponieważ nadal także w Polsce stopa zatrudnienia mężczyzn jest wyraźnie wyższa niż kobiet.

– Równocześnie większy udział kobiet w rynku pracy będzie prowadził do zmian w branżowej strukturze zatrudnienia, oddziałując pozytywnie na innowacyjność polskiej gospodarki i wielkość luki płacowej. Mamy więc tu do czynienia z efektem sprzężenia zwrotnego. Warto pamiętać, że Polska zobowiązała się, zgodnie z zapisami Planu Działania na rzecz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, do osiągnięcia stopy zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata na poziomie 78 proc. do 2030 r. Nie będzie to możliwe bez zwiększenia aktywności kobiet na rynku pracy – podkreśla ekspert.

Aktywność ta jest jednak zależna od warunków pracy, m.in. od wysokości wynagrodzenia. – Zmniejszanie luki płacowej de facto oznacza wzrost płacy w grupie kobiet, a wyższe wynagrodzenie zwiększa nie tylko liczbę osób chętnych do podejmowania pracy, ale również ich motywację do tego, aby pracę wykonywać rzetelnie. A polska gospodarka potrzebuje zmotywowanych pracowniczek i pracowników – uważa prof. Arendt.