Irlandzki biznes Edgara K. Po co podejrzany w aferze wizowej założył spółkę w Wielkiej Brytanii?

25-letni Edgar K., jest jednym z siedmiu podejrzanych w śledztwie dotyczącym płatnej protekcji przy wydawania wiz do Polski cudzoziemcom spoza Europy. To pochodzący z Kielc – podobnie jak Piotr Wawrzyk, zdymisjonowany pod koniec sierpnia wiceminister MSZ – były Młodzieżowy Delegat Rzeczypospolitej Polskiej do ONZ, stypendysta premiera, absolwent po licencjacie zarządzania Akademii Koźmińskiego w Warszawie.



Reklama

K. został zatrzymany przez CBA pod koniec kwietnia tego roku i – decyzją sądu – aresztowany na trzy miesiące. Wyszedł pod koniec sierpnia za poręczeniem majątkowym.

Afera wizowa. Spółka Edgara K. poza UE

„Rzeczpospolita” ustaliła, że 4 kwietnia Edgar K. założył spółkę w Wielkiej Brytanii o nazwie Mutuari Limited, wpłacając 100 funtów. Jako jej siedzibę podał adres w Irlandii Północnej w miejscowości Newry. Pod tym adresem – jak sprawdziliśmy – nie mieści się żadna firma K., ale agencja rejestrująca firmy i wykonująca dla nich usługi finansowe.

Jako adres korespondencyjny Edgar K. wskazał inny adres – 483 Green Lanes w Londynie.