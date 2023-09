– Pierwsze nieprawidłowości o wydawaniu wiz dotarły do CBA w lipcu 2022 r. – mówił Stanisław Żaryn, zastępca koordynatora służb specjalnych, i zaznaczał, że śledztwo bazuje na ustaleniach własnych CBA. – Nieprawdą jest, że służby sojusznicze przyniosły nam jakieś informacje na tacy – zaznaczał.

Afera wizowa. Kim jest Edgar K., człowiek wiceministra Piotra Wawrzyka

Grupa „pośredników” – jednym z nich był Edgar K. (według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” ma w tej sprawie zarzuty – przyp. aut.), wykorzystując znajomości w MSZ, przyspieszała wydawanie wiz pracowniczych dla obywateli Arabii Saudyjskiej, Kataru, Hongkongu i ZEA. Wydano ich w tym ekspresowym trybie kilkaset (według informacji „Rzeczpospolitej” ponad 200 na 600 takich wniosków). Mieli płacić po kilka tysięcy dolarów i nie są to sumy, o jakich mówił materiał Onetu, podając stawki nawet czterokrotnie wyższe.

Edgar K. (z lewej) był jednym z Młodzieżowych Delegatów RP na 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na zdjęciu z wiceministrem MSZ Piotrem Wawrzykiem w czasie wręczenia nominacji Foto: Tymon Markowski / MSZ

Stanisław Żaryn zapewniał, że osoby sprowadzone dzięki wizom do Polski zostały sprawdzone „pod kątem terrorystycznym i bezpieczeństwa państwa”. Co się z nimi stało po przyjeździe do Polski? Na to pytanie ani Żaryn, ani dyrektor nie umieli odpowiedzieć.

Onet ujawnił, że celem fałszywych filmowców z Indii były Stany Zjednoczone, a przystankiem w drodze – Meksyk, do którego można polecieć z Polski na wielokrotnych wizach Schengen. „Pieczątki w ich paszportach miały dowodzić, że byli w Polsce i już wyjechali. Analiza dokumentów pokazywała jednak, że jest tam indyjska pieczątka wyjazdowa, pieczątka potwierdzająca wjazd do Europy przez Paryż, a także wyjazd przez Madryt lub Lizbonę – i żadnego śladu powrotu tych ludzi do Indii” – twierdzi Onet.

Afera z wizami. Edgar K. po złożeniu zażalenia wyszedł na wolność

Kto był „mózgiem” procederu – polscy śledczy nie chcą ujawniać na tym etapie także roli, jaką odgrywały poszczególne osoby, którym postawiono zarzuty. Same wizy wydawane cudzoziemcom nie były sfałszowane.