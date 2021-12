TVN liczy, że to może przekonać prezydenta Andrzeja Dudę, do zawetowania przyjętej w piątek ustawy medialnej.

- Chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki. Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski – pod takimi słowami mogą podpisywać się widzowie stacji.

W programie "Loża Prasowa" Małgorzata Łaszcz poinformowała, że pod apelem podpisało się ponad 500 tysięcy osób.

TVN Grupa Discovery w kolejnym swoim oświadczeniu podaje, że w piątek wszyscy byliśmy świadkami bezprecedensowego ataku na tę stację, który zmierza do zniszczenia wolności słowa w naszym kraju.

- Przegłosowana w Sejmie ustawa LEX TVN wprost uderza w TVN, który działa w Polsce nieprzerwanie od 24 lat patrząc każdej władzy na ręce i broniąc podstawowych wartości demokratycznych, takich jak prawo do rzetelnych informacji i wolność wyboru wyrażająca się m.in. poprzez dostęp do różnorodnych programów i rozrywki – podaje TVN Grupa Discovery.

Stacja podkreśla, że niezależne media, które są gwarantem istnienia demokracji, mogą obronić się jedynie działając wspólnie i mówiąc solidarnie jednym, silnym głosem".

- Dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie, które pozwoliło nam już raz skutecznie zatrzymać LEX TVN. Niestety zagrożenie niespodziewanie powróciło – zauważa stacja.

W jej apelu podkreślono, że „niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju.

- Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami. W związku z tym apeluję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował LEX TVN – kończy TVN.

Apel ma przekonać prezydenta RP, by zawetował uchwaloną w piątek lex TVN. Jeśli przyjęta w piątek nowelizacja ustawy medialnej weszłaby w życie, wówczas amerykański Discovery będzie musiał pozbyć się większości udziałów w TVN.

Prezydent ma teraz trzy prawne możliwości. Może po pierwsze podpisać ustawę na co ma 21 dni od przedstawienia mu jej i zarządzić jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Może jednak przed podpisaniem ustawy wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z konstytucją, czyli skorzystać z tzw. prewencyjnej kontroli ustawy.

Prezydent może też przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia, czyli potocznie mówiąc ją zawetować. Weto prezydenta Sejm może obalić większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W związku z przyjętą w piątek ustawą tzw. lex TVN, dziś w całym kraju odbędą się protesty. Największy - ma być w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim. Początek o godz. 19.

PEŁNA TREŚĆ APELU

17 grudnia Sejm uchwalił ustawę LEX TVN. Jest to atak na wolne media, który ma pozbawić Państwa możliwości oglądania wszystkich kanałów TVN. Prosimy o podpisanie apelu w obronie stacji. Dziękujemy za wsparcie.Wolne media są fundamentem demokracji. Chcę, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądam, należała wyłącznie do mnie. Chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki.Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami.W związku z tym apeluję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował LEX TVN.