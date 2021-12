Projekt takiej uchwały prezydent złożył w październiku 2020 roku. Przewiduje on wprowadzenie nowej przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży.

Aborcja byłaby możliwa w przypadku wystąpienie tzw. wad letalnych, nie będzie jej umożliwiało wystąpienie innych wad rozwojowych - brzmi uzasadnienie prezydenckiego projektu.

Apel w sprawie prezydenckiego projektu dotyczącego aborcji

„Nasz Dziennik" publikuje dziś kartki do prezydenta Andrzeja Dudy wraz z apelem o wycofanie tego projekty.

Gazeta podkreśla, że kartkę do prezydenta może wysłać każdy. Pocztówka jest wypełniona i zaadresowana. W apelu napisano, że bez pełnego poszanowania prawa od życia nie powiodą się żadne, nawet najszczytniejsze inicjatywy służące rozwojowi Polski.

- "Życie każdego człowieka stanowi bezcenna wartość, której nie powinno się podważać ani w kulturze, ani w obyczajach, ani w ustawodawstwie" – podkreślają pomysłodawcy akcji.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży został złożony w Sejmie pod koniec października 2020 roku.

Trybunał Konstytucyjny w ub. roku orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku przesłanki embriopatologicznej jest niezgodny z konstytucją. W projekcie prezydenta zmienione zostało brzmienie właśnie tego przepisu.

Prezydent zaproponował, by miał on następujący kształt: „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne". Do tej pory prezydencki projekt nie był procedowany w Sejmie.

Już nie raz pisali do prezydenta

To nie pierwszy raz gdy „Nasz Dziennik" apeluje do swoich czytelników, by słali listy do prezydenta Andrzeja Dudy. Podobnie było w maju. Wówczas chodziło o działania organizacji Watchdog wobec Fundacji Lux Veritatis, nadawcy Telewizji Trwam.

- Jesteśmy zaniepokojeni postępowaniem karnym skierowanym przeciwko Ojcu dr. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR, Ojcu Janowi Królowi CSsR oraz Pani Lidii Kochanowicz-Mańk, działającym w imieniu Fundacji Lux Veritatis. Na skutek złożonego przez międzynarodową organizację Sieć Obywatelska Watchdog Polska subsydiarnego aktu oskarżenia Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie III Wydział Karny prowadzi pod sygn. akt III K 555/20 postępowanie karne w związku z rzekomym naruszeniem przez wskazane wyżej osoby art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 231 § 1 i 2 Kodeksu karnego – napisano w liście, który miał być wysyłany do prezydenta.

Podkreślono w nim, że działania Watchdog wobec Fundacji Lux Veritatis są groźne dla wolności słowa w Polsce i wymagają aktywnych działań najwyższych organów państwowych.

- Eksperci nie mają wątpliwości, że doszło do nadużycia przepisów o informacji publicznej. Zagrożenie jest tak duże dla wolności debaty w Polsce, że potrzebna jest interwencja prezydenta RP, Sejmu czy też rządu – twierdził „Nasz Dziennik".

Jego zdaniem szczególnie skandaliczne były działania wobec Fundacji Lux Veritatis, a pośrednio Telewizji Trwam, które zostały bezpodstawnie zaatakowane przez organizację Watchdog Polska.

W piśmie do prezydenta podkreślono, że działania organizacji Watchdog Polska odbierane są jako forma bezprawnej próby zdyskredytowania i odebrania dobrego imienia i praw podmiotowi katolickiemu, tak aby uniemożliwić prowadzenie ewangelizacji z wykorzystaniem środków społecznego przekazu. Jest to atak na wolność religijną i wolność słowa".

- Panie Prezydencie, jako Pańscy wyborcy prosimy o zainteresowanie się sprawą nękania Fundacji Lux Veritatis –apelowali wówczas czytelnicy „Naszego Dziennika".

Do tej pory nie zapadł wyrok w sprawie w sprawie przeciwko Zarządowi Fundacji Lux Veritatis, jaką złożyła do sądu organizacja Watchdog. Kilka dni temu obrona zawnioskowała o odwołanie sprawy, powołując się na zły stan zdrowia jednego z oskarżonych.