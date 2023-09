Co kryje asteroida Bennu, która może uderzyć w Ziemię? Zasobnik z próbkami wylądował

Jakie byłyby skutki uderzenia asteroidy Bennu w Ziemię?

Według obliczeń, do zderzenia mogłoby dojść 24 września 2182 roku, czyli za 159 lat, a prawdopodobieństwo, że dojdzie do takiej kosmicznej kolizji wynosi 1 do 2700 (0,037 proc.). Asteroida Bennu przelatuje w pobliżu Ziemi co sześć lat, jest zaliczana do ciał niebieskich uznawanych za tzw. potencjalnie niebezpieczne obiekty. Stosunkowo blisko naszej planety asteroida była trzykrotnie - w 1999, 2005 i 2011 r.

Gdyby doszło do zderzenia asteroidy Bennu z Ziemią, moc wybuchu wynosiłaby ok. 1200 megaton. Dla porównania, najpotężniejsza dotąd zdetonowana bomba wodorowa, radziecka car-bomba, miała moc ok. 50 megaton. Bennu to obiekt o średnicy ok. 490 metrów. Asteroida, która uderzyła w Ziemię i przyczyniła się do masowego wymierania dinozaurów, miała średnicę 10 kilometrów. W 2019 roku naukowcy znaleźli dowody, że meteoryt, który doprowadził do zagłady dinozaurów wywołał takie same efekty, jakie wywołałaby detonacja 10 miliardów bomb atomowych podobnych do tych, które spadły na Hiroszimę i Nagasaki.

Próbki z asteroidy Bennu

W ramach pierwszego amerykańskiego programu tego typu w 2016 roku NASA wysłała na asteroidę Bennu sondę w celu pobrania próbek. Bezzałogowa sonda wykonała swoje zadanie w październiku 2020 roku. Niedawno inżynierowie NASA dokonali niewielkiej korekty trajektorii lotu powracającej sondy, która według planu 24 września miała zrzucić próbki pobrane z asteroidy na Ziemię. Próbki miały bezpiecznie opaść na poligonie testowym w stanie Utah.

Ile materiału z asteroidy Bennu udało się pobrać? Szef misji OSIRIS-REx, Dante Lauretta z Uniwersytetu Arizony powiedział ABC News, że to stanie się jasne dopiero po tym, jak zasobnik z próbkami zostanie otworzony. Naukowcy spodziewają się ok. 250 gramów pobranych z asteroidy.

Do tej pory jedynie Japonii udało się sprowadzić na Ziemię próbki z asteroid. W 2010 r. sukcesem zakończyła się misja sondy Hayabusa na planetoidę o nazwie Itokawa, zaś w 2020 r. na naszą planetę powróciła kapsuła z próbkami pobranymi przez sondę Hayabusa 2 z asteroidy Ryugu. Celem tej misji - jak podawała Japońska Agencja Eksploracji Kosmicznej (JAXA) - było zdobycie informacji dotyczących początków życia w kosmosie.

Zdaniem cytowanego przez ABC News astrofizyka Hakeema Oluyesiego, misja OSIRIS-REx zmieni wiedzę ludzkości na temat początków Układu Słonecznego, a w zasobniku będzie znajdował się pobrany z asteroidy Bennu "czysty, nieskażony materiał ujawniający sekrety wczesnego Układu Słonecznego".