Franciszek w szpitalu obchodzi rocznicę wyboru, Watykan na rozdrożu

Zawiedzione nadzieje i niespełnione obietnice?

Pontyfikat Papieża Franciszka obarczony jest również niespełnionymi obietnicami – nie zrealizował zapowiedzianych zmian doktrynalnych. Ograniczenie kompetencji wyższego duchowieństwa zachwiało stabilnością instytucji Kościoła. Papież osłabił pozycję centrum diecezji rzymskiej poprzez łączenie prefektur w częściach peryferyjnych. To z kolei spowodowało, że najwyżsi dostojnicy Kościoła, żyjący w pełnym luksusu Rzymie, nie pałają sympatią do Franciszka. Fascynacja krajami azjatyckimi, czy Chinami doprowadziła do braku koncentracji Watykanu na innych – ważniejszych – demograficznie obszarach świata. Skutkiem tego jest postawienie Kościoła katolickiego w obliczu straty Brazylii i Konga, podziałem Niemiec i Ameryki (głównie w temacie rywalizacji o względy Stolicy Apostolskiej oraz interesy finansowe), a także zatraceniem swojej silnej pozycji na kontynencie europejskim poprzez skupienie się na Wschodzie, pomimo braku na to odpowiednich środków.

Również wyłącznie na poziomie obietnic pozostały założenia zmian w kwestii praw homoseksualistów, kapłaństwa kobiet i roli osób świeckich. W kontekście powyżej wspomnianego rozwoju chrześcijaństwa poza Starym Kontynentem, konieczne jest podkreślenie, że wśród Kościołów afrykańskich widoczny jest silny sprzeciw przeciwko aborcji i homoseksualizmowi, czego przejawem było w 2024 roku jednoznaczne odrzucenie przez biskupów afrykańskich deklaracji Dykasterii Nauki Wiary w zakresie możliwości błogosławienia par homoseksualnych. Kapłani z Ameryki Łacińskiej wyraźnie są przeciwni wyświęcaniu kobiet. Prowadzi to do jednego wniosku: nie ma jednego głosu i jednej wizji jaką Stolica Apostolska może zaproponować światu. Nie mają one charakteru uniwersalnego, są uzależnione od miejsca i wartości wyznawanych przez wiernych w danym społeczeństwie.

Franciszek – misjonarz Wschodu

Te i inne działania obecnego papieża doprowadziły do zwiększonej dezorientacji w Kościele. Franciszek stał się dla konserwatystów zbyt liberalny, a dla liberałów za bardzo konserwatywny. Pamiętam doskonale, że podobne zarzuty były kierowane również w kierunku Benedykta XVI, którego nazywano przecież pancernym kardynałem. Niestety każdy z nas – czy to konserwatysta czy liberał w Kościele – szuka swojego papieża i ma swoją wizję głowy Kościoła. Skutkuje to podnoszeniem absurdalnych zarzutów, że papież „nie jest nasz”, bo pochodzi z Niemiec (jak w stosunku do Benedykta XVI), a obecnie w stosunku do Franciszka, że „nie jest nasz” bo ma podejście liberalne. W stosunku do jego następcy powstanie kolejne „ale”. Jednakże należy wyraźnie podkreślić, że jeśli ktoś jest katolikiem rzymskim i wierzy w działanie Ducha Świętego, to akceptuje papieża, takiego jaki jest. Bo papież jest dla wszystkich wiernych Kościoła. A jeśli chcemy mieć takiego jakiego sobie „wymyśliliśmy” to może warto założyć własny kościół? Szczytem braku znajomości teologii są wypowiedzi księży czy biskupów, że ten papież jest „nie nasz”, że mnie nie reprezentuje. Tylko, że zapomniano, że to ten sam Duch Święty został na nich wlany i ich prowadzi. A negując publicznie głowę Kościoła negują swój sakrament święceń.

Czytaj więcej Plus Minus Kościół zarażony chorobą zakaźną Jeśli pełnomocnictwo do służby pojmuje się jako władzę, która z pasterzy i nauczycieli czyni nadrzędną „wyższą kastę”, wówczas dochodzi do klerykalizmu, choroby całego systemu Kościoła.

W swojej historii Kościół katolicki miał doświadczenie zarówno papieży teologów, jak i papieży „socjalnych” – otwartych na wspólnoty. Wielu popełniło błędy, ale i wielu uformowało dzisiejszy Kościół. Franciszek też. Nie jest tak wybitnym teologiem, jakim był Benedykt XVI, ale jest papieżem, który jest wizjonerem otwarcia na Wschód, na kraje BRICS, które dziś stanowią duży procent wierzących i ekonomii świata. Jak każdy papież, również i on zostanie rozliczony przez historię, ale nikt nie odbierze mu jednego – postawy misjonarza Wschodu.

Jaki powinien być kolejny następca św. Piotra?

Franciszkowa wersja katolicyzmu oparta na decentralizacji władzy, na dopuszczeniu do możliwości różnego spojrzenia na homoseksualizm, bioetykę czy kapłaństwo może budzić obawy, że kolejny papież będzie zmuszony do nowego „zdefiniowania” katolicyzmu i znalezienia kompromisu pomiędzy częścią konserwatywną i liberalną Kościoła. Wydaje się, że kardynałowie będą chcieli swoim wyborem uspokoić te nastroje i po Franciszku wybrać kogoś potrafiącego dobrze administrować, osobę która doprowadzi do końca i uporządkuje rozpoczęte zmiany, a także będzie potrafiła trzymać nad nimi pieczę. Potencjalny kandydat na papieża powinien mieć zatem wiedzę z zakresu funkcjonowania Kurii Rzymskiej, dyplomacji, jak również być dobrym teologiem i mediatorem.