Włoskie media zaniepokojone chorobą papieża. „Panuje lęk, ale nadzieja nie gaśnie”

Włoskie media nie kryją, że bardzo niepokoją się sprawą.

Dziennik „Corriere della Sera” podkreśla w środę, że wiek oraz przebyte choroby papieża sprawiają, iż obecna sytuacja jest skomplikowana, a duchowny jest pacjentem z grupy ryzyka.

„La Repubblica” zauważa zaś, że doszło do pogorszenia stanu Franciszka. Gazeta podkreśla, że zapalenia płuc nie stwierdzono z chwilą przyjęcia duchownego do szpitala – jego stan pogarszał się więc stopniowo. ”Panuje oczywisty lęk, który nie gasi nadziei, ale potwierdza, że stan zdrowia papieża nie jest dobry” - czytamy.

„Il Giornale” zaznacza natomiast, że zapalenie płuc to to, czego najbardziej się obawiano, a dziennik „Il Messaggero” twierdzi, że decydujące będą najbliższe godziny – istnieć ma bowiem ryzyko niewydolności innych organów.

Papież Franciszek choruje na obustronne zapalenie płuc

Biuro prasowe Watykanu podało w piątek, że papież trafił do Polikliniki Gemelli w Rzymie. Jak zaznaczono, wizyta Franciszka w placówce odbywa się „w celu przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych i kontynuowania w warunkach szpitalnych leczenia zapalenia oskrzeli, które wciąż się utrzymuje”. Watykan przypomniał też, że „to już czwarty raz, kiedy papież Franciszek został przyjęty do rzymskiego szpitala”. Wcześniej przebywał on w placówce medycznej po planowanej operacji w czerwcu 2021 roku, a także po operacji i badaniach w 2023 roku.

Papież o swojej chorobie poinformował po raz pierwszy na początku lutego. Podczas cotygodniowej audiencji generalnej w Watykanie powiedział wówczas, że „z silnym przeziębieniem, wciąż nie może czytać”. Ze względu na trudności związane z mówieniem przekazał głos swojemu pomocnikowi, który dokończył za niego katechezę. Watykan poinformował później, że papież cierpi na bronchit (zapalenie oskrzeli) i w związku z tym w piątek i sobotę audiencje przyjmuje w swojej rezydencji. We wtorek kontrolna tomografia komputerowa klatki piersiowej, którą przeszedł papież, wykazała jednak początek obustronnego zapalenia płuc, które wymagało dalszej terapii lekowej.