Kard. Nycz: Jeśli ktoś chce uczciwie badać przeszłość, Kościół nie może w tym przeszkadzać

Kard. Nycz, przypominając stanowisko Episkopatu w sprawie papieża, stwierdza: „nie należy Jana Pawła II i tzw. „obrony papieża” mieszać z polityką. Nie można robić z niego narzędzia do osiągania własnych celów politycznych”. Zauważa przy tym, że atak na Jana Pawła II nie zmienił myślenia Polaków o nim. - Karol Wojtyła dokonał tak wieku rzeczy pozytywnych, że nie możemy patrzeć na jego życie tylko przez pryzmat jednego aspektu. Jest on skądinąd bardzo ważny, smutny – rzeczywiście Kościół na polu walki z pedofilią ma wiele do zrobienia, przeproszenia, zadośćuczynienia – ale nie można w ten sposób rzucać cienia na całość tak długiego i wielkiego życia. Inaczej będziemy żyć w świecie coraz bardziej absurdalnych oskarżeń, które już pojawiają się we Włoszech w oparciu o wypowiedzi pojedynczych osób. Granice absurdu i dziennikarstwa zostały przekroczone – stwierdza. -Może się mylę, ale nie chciałbym się mylić… nie jestem w życiu zwolennikiem spiskowej teorii dziejów. Natomiast to, co się dzieje wokół papieża, kard. Adama Sapiehy, Benedykta XVI czy Matki Teresy w polskich i zagranicznych mediach, nie dzieje się bez powodu. To zamierzony, frontalny atak na niepodważalne filary Kościoła. W myśl zasady, że wtedy runie cała konstrukcja.

Chociaż zdaniem kardynała atak części mediów na Jana Pawła był „przestrzelony”, ale debata, która się przy tej okazji zrodziła pozwoliła na „nowo spojrzeć na Karola Wojtyłę”. - Trzeba się było ustosunkować do jego pontyfikatu, spojrzeć na niego bardziej dojrzale. Może to są dobre owoce całej tej sytuacji – stwierdził i przyznał też, że Kościół w Polsce za długo pokazywał papieża „albo monumentalnie i w sposób wysublimowany, albo cukierkowo”. - Mówiłem o tym kiedyś podczas mszy w Wadowicach, że już teraz płacimy cenę za zatrzymanie się w narracji o Janie Pawle na poziomie kremówki. To jest poważna sprawa – za późno zaczęliśmy sięgać po kilkanaście encyklik, po przemówienia, dokumenty, jego autentyczne życie.

Kard. Nycz odniósł się też do trwającej kampanii wyborczej i wciąganiu Kościoła do polityki. - Obawiam się, że wiele osób tym pokusom ulegnie. W pewnym sensie bardzo się boje tego, co nadchodzi – mówi. – Za często nam się wydaje, że świeccy nie poradzą sobie z wyborem, jeśli nie podszepniemy im, na kogo głosować. A politycy za łatwo przyjmują za pewnik, że Kościół może być ich zapleczem partyjnym – stwierdza.