Największa prywatna spółka energetyczna szacuje wstępnie, że w czwartym kwartale 2022 r. miała 110 mln zł skorygowanej EBITDA. To o 31,2 mln zł więcej niż w rok wcześniej. Skorygowany zysk netto szacowany jest na 54,3 mln zł, co stanowi wzrost o 15,9 mln zł rok do roku. Dane za cały rok są nieznacznie gorsze niż w 2021 r.