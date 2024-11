Jak otrzymać ulgę na prąd? Kto może mniej zapłacić za energię? Ekspert odpowiada

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku o ulgę na obniżenie cen energii?

Należy złożyć oświadczenie zgodne z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw energii, w którym trzeba wskazać, że spełniamy warunki pozwalające uznać, że jesteśmy osobą uprawnioną do ulgi. Poza tym, w oświadczeniu należy także określić szacowaną część energii elektrycznej, która będzie zużywana, numer punktu poboru energii oraz datę zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. Do oświadczenia musimy też załączyć podpisaną klauzulę o świadomości poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Gdzie będzie można złożyć wniosek o ulgę na obniżenie cen energii?

Oświadczenie dotyczące zamrożenia cen energii należy złożyć u dostawcy energii, natomiast wniosek o dodatek osłonowy, tzw. bon energetyczny, należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, czyli osoby lub przedsiębiorcy, który ma skorzystać z takiej ulgi.

Jakie będą kryteria kwalifikacyjne do uzyskania ulgi na obniżenie cen energii?

Cena na poziomie 500 zł/MWh stosowana jest i będzie wyłącznie wobec gospodarstw domowych. Z ulgi na energię elektryczną od 1 stycznia do 30 września 2025 r. nie będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe, które zawarły umowy na sprzedaż tej energii z ceną dynamiczną.

Jak długo będzie trwał proces rozpatrywania wniosku o ulgę na obniżenie cen energii?

Wypłata środków na rzecz podmiotu składającego wniosek będzie dokonywana przez zarządcę rozliczeń z rachunku Funduszu w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.