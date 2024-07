Ważny wyrok dla frankowiczów. Sąd Najwyższy upraszcza korzystanie z potrąceń

Sąd Okręgowy w Gliwicach uwzględnił jednak w całości żądanie pozwu. Uznał, że zarzut potrącenia nie może odnieść skutku, gdyż pełnomocnik procesowy powódki nie dysponował odrębnym pełnomocnictwem do jego przyjęcia (tzw. materialnym, czyli obejmującym decydowanie o kwestiach majątkowych swego mocodawcy).

Pozostałe wymogi, o jakich mówi art. 2031 kodeksu postępowania cywilnego, pozwana dopełniła, tj. zachowała termin, a wierzytelności pochodziły z tego samego stosunku prawnego (umowy).

Sąd Najwyższy upraszcza kwestię pełnomocnictwa

Sąd Apelacyjny w Katowicach (sędziowie Tomasz Pidzik, Olga Gornowicz-Owczarek i Aleksandra Janas) powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do SN: czy dla skuteczności podniesienia zarzutu potrącenia oraz odbioru takiego oświadczenia przez pełnomocnika strony powodowej wystarczające jest pełnomocnictwo procesowe, czy też w tym celu należy udzielić odrębnego pełnomocnictwa do dokonywania czynności materialnoprawnych?

W uzasadnieniu SA wskazał, że w tej kwestii są dwie koncepcje. Pierwsza dominująca, rozróżnia jedno pełnomocnictwo od drugiego i uznaje, że aby doszło do umorzenia wierzytelności do wysokości niższej z nich (na tym polega udane potrącenie) zarówno pełnomocnik pozwanego, składającego oświadczenie o potrąceniu, jak i powoda, jako jego odbiorca, muszą legitymować się odrębnym pełnomocnictwem do rozporządzenia wierzytelnością (czynności prawa materialnego). Według drugiej koncepcji oświadczenie woli co do potrącenia, jak i żądanie procesowe oddalenia powództwa w następstwie potrącenia współtworzą jedną czynność, a skoro po ostatniej nowelizacji przepisów zarzut potrącenia został wyraźnie unormowany, to może być on skutecznie zgłoszony przez pełnomocnika procesowego.

– Ponieważ potrącenie jest powszechnym środkiem obrony przed żądaniem pozwu, rozbieżności dotyczące jego skuteczności nie powinny mieć miejsca, gdyż godzą w prawa strony do rzetelnego procesu – uzasadniał SA.