Travelist naruszył prawa konsumentów, teraz przyzna im po 50 zł

To efekt kontroli przestrzegania obowiązującej od półtora roku unijnej dyrektywy Omnibus, która zwiększa ochronę konsumentów w cyfrowym świecie. Dyrektywa wprowadziła m.in. rozszerzone obowiązki formacyjne platform handlowych. Okazało się, że ze spełnieniem jej wymogów miał kłopot Travelist.pl — serwis prezentujący najlepsze na rynku oferty turystyczne, umożliwiający rezerwację noclegów, atrakcji, transportu oraz innych usług i produktów turystycznych.

Travelist.pl nie informował bezpośrednio i w widocznym miejscu, że prezentuje oferty pochodzące od przedsiębiorców, nie określał jak podzielone są obowiązki związane z realizacją umowy między platformą a wystawiającym ofertę. Dostęp do tych informacji był utrudniony i mogły one być niezrozumiałe dla użytkowników. A z perspektywy konsumentów były to dane kluczowe, by ustalić przysługujące im prawa i np. sprawdzić, do kogo zwrócić się z reklamacją czy w razie problemów z dokonaniem płatności.

- Użytkownicy platform handlowych powinni móc znaleźć istotne z punktu widzenia zawieranej umowy informacje bez konieczności przeszukiwania wielu zakładek i domyślania się, o co chodzi w kierowanym do nich komunikacie – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Prezes Urzędu zobowiązał spółkę do zmiany miejsca publikacji i treści komunikatów przekazywanych w serwisie, tak aby użytkownicy mogli do nich trafić intuicyjnie, już z poziomu strony głównej. Teraz strona Travelist.pl bezpośrednio wskazuje, że prezentowane oferty pochodzą od przedsiębiorców, którzy są stroną umowy i są odpowiedzialni za jej wykonanie, zaś platforma odpowiada za funkcjonalność serwisu Travelist.pl, w tym możliwość dokonywania rezerwacji i płatności oraz wystawiania opinii w serwisie.