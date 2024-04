Psy lubią nam towarzyszyć, a my coraz częściej traktujemy je jak członków rodziny i nie chcemy się z nimi rozstawać. Oczekujemy, że pupila będzie można zabrać na wakacje, zakupy, a także do restauracji czy kawiarni. Przewoźnicy i hotelarze idą właścicielom psów na rękę, choć często wiąże się się to z dodatkowymi opłatami. Czy jednak obecność czworonoga w lokalu lub sklepie z jedzeniem jest zgodna z prawem?

Kolacja z pieskiem nie jest zakazana

Okazuje się, że w polskim prawie nie ma zakazu bądź nakazu wprowadzania psa do lokalu gastronomicznego. Oznacza to, że o tym, czy pies może wejść do restauracji czy baru, decyduje właściciel lokalu. Od niego zależy, czy czworonożny pupil będzie mile widziany przy stoliku.

Wyjątkiem jest pies asystujący osobie z niepełnosprawnością. Zgodnie z przepisami osoba z niepełnosprawnością zawsze może wejść do lokalu z psem asystującym. Mówi o tym art. 20a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Restauracja ma zatem obowiązek wpuścić na salę psa–przewodnika, w dodatku nie tylko w sytuacji, gdy wchodzi z nim osoba niepełnosprawna, lecz także gdy przebywa on pod opieką swojego tresera.

W pozostałych przypadkach liczy się decyzja właściciela sklepu czy restauracji, który odpowiada za bezpieczeństwo żywności.