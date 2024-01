Koniec bezpiecznego kredytu, będzie inny program wsparcia

Ustawowe limity wydatków na dopłaty do bezpiecznego kredytu 2% zakładały, że wsparciem w latach 2023 i 2024 może być objęte ok. 50 tys. kredytów. Tymczasem do 21 grudnia 2023 r. podpisano ok. 55,8 tys. umów kredytowych. Oznacza to, że łączne środki na bezpieczny kredyt 2% na lata 2023-2024 zostały szybko wyczerpane. Z tego powodu od 2 stycznia 2024 r. wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków przez banki kredytujące - informuje resort.

Prawo do dopłat uzyskają jednak wszyscy kredytobiorcy, których wnioski złożone do 31 grudnia 2023 roku włącznie, zostaną prawidłowo zarejestrowane przez banki kredytujące w systemie ewidencji dopłat do końca dnia 7 stycznia 2024 r.

Nowy program bez nadużyć

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakomunikowało, że prowadzi intensywne prace nad nową formułą wsparcia kredytobiorców.

„Naszym celem jest to, by nowy instrument był z jednej strony bardziej atrakcyjny dla osób o niższych dochodach i większych rodzin, z drugiej, by ograniczał jego nadużywanie przez osoby, których wysokie zarobki pozwalają na uzyskanie kredytu w zwykłej ofercie rynkowej. Istotnym założeniem jest także mniejsza presja na rynek mieszkaniowy i związany z tym wpływ na wzrost cen oraz precyzyjnie adresowana pomoc państwa. ” - czytamy na stronie ministerstwa.