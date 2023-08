Biedronka znów pod lupą UOKiK. Chodzi o reklamę porównawczą

Chodzi o dwie kampanie reklamowe realizowane w sierpniu. W spotach Biedronki porównany został jej koszyk zakupowy z koszykami zakupowymi konkurencyjnych sklepów: Dino, Auchan i Lidl.

Reklama

Jak informuje serwis Wirtualnemedia, na potrzeby kampanii przedstawiciele Biedronki zrobili zakupy w kilku konkurencyjnych sklepach, aby porównać ceny w sposób najbardziej obiektywny, czyli na podstawie paragonów. W Auchan, Dino, Lidlu i Biedronce wrzucili do koszyka 20 dokładnie takich samych produktów – oferowanych przez wszystkie sieci, tej samej, konkretnej marki i w takim samym opakowaniu pod względem gramatury. Wszystkie zakupy zrealizowano bez użycia kart lojalnościowych danych sieci. W obu kampaniach pokazano, że zakupy robione w sklepach Biedronki były najtańsze.

To tzw. reklama porównawcza, która co do zasady jest w Polsce legalna, ale nie może być sprzeczna z dobrymi obyczajami (art. 16 ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Tak będzie, jeśli spełnia łącznie 8 przesłanek, m.in. nie jest reklamą wprowadzającą w błąd. Tymczasem na konsumenckich w internecie pojawiły się sugestie, że sieć specjalnie obniżyła ceny na potrzeby kampanii, a sam koszyk zakupowy został dobrany tak, by było jak najtaniej.

Do UOKiK wpłynęło kilka skarg w sprawie spotów Biedronki.