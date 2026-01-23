Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczenie ma pierwsze bezpośrednie spotkanie Ukraina–USA–Rosja od początku wojny?

Kto reprezentuje każdą ze stron w negocjacjach odbywających się w Abu Zabi?

Jakie są warunki Rosji dotyczące rozwiązania konfliktu na Ukrainie?

Co omówiono podczas spotkania wysłanników Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Kremlu?

Jakie stanowisko na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos zajął Wołodymyr Zełenski?

Dlaczego Wołodymyr Zełenski krytykuje Europę w kontekście bezpieczeństwa i obronności?

MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich – cytowane przez agencję AFP – poinformowało przed godziną 17.00, że w Abu Zabi rozpoczęły się trójstronne rozmowy między USA, Ukrainą i Rosją.

Komentatorzy mają nadzieję, że spotkanie odbywające się w piątek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przyniesie przełom w trwającym na Ukrainie konflikcie – po raz pierwszy bowiem od rosyjskiej inwazji przedstawiciele Ukrainy, Rosji i USA mają szansę na bezpośredni dialog. Choć oficjalne negocjacje zaplanowano na piątek, w razie potrzeby mogą zostać one przedłużone również w sobotę.

Negocjacje Ukraina–USA–Rosja w Abu Zabi

Część zespołów negocjacyjnych pojawiła się w Abu Zabi już przed godziną 14.00. Media podawały wówczas, że część kwestii można było zacząć omawiać już wtedy. Dmytro Łytwyn, doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji – cytowany przez agencję Interfax-Ukraina – podkreślał jednak, że „są to rozmowy z udziałem osób spoza formalnych struktur, w związku z czym nie można oceniać ich w tradycyjny sposób jako zwykłego spotkania politycznego, odbywającego się w jasno określonych ramach”.