Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pokój w Gazie? Donald Trump ostrzega, że Hamas może zostać „całkowicie zniszczony”

Donald Trump był pytany przez CNN co stanie się, jeśli Hamas będzie chciał pozostać przy władzy w Strefie Gazy.

Publikacja: 06.10.2025 06:16

Izrael nadal atakuje cele w Strefie Gazy

Izrael nadal atakuje cele w Strefie Gazy

Foto: REUTERS/Mahmoud Issa

Artur Bartkiewicz

W odpowiedzi na takie pytanie Trump odpisał dziennikarzowi CNN, że w takiej sytuacji dojdzie do „całkowitego zniszczenia” Hamasu. Dopytywany o wypowiedź senatora Lindseya Grahama, który uznał, iż Hamas odmawiając rozbrojenia i uzależniając uwolnienie zakładników od przebiegu negocjacji ws. zakończenia walk w Strefie Gazy de facto odrzucił pokojowy plan Donalda Trumpa, prezydent USA odparł: „Zobaczymy. Czas pokaże”. 

Donald Trump liczy, że pierwsza faza porozumienia pokojowego ws. Strefy Gazy wejdzie w życie w ciągu tygodnia

Trump zapewnił jednocześnie, że premier Izraela Beniamin Netanjahu w pełni popiera przedstawiony przez niego plan pokojowy i jest gotów wstrzymać działania wojenne w Strefie Gazy, jeśli zostanie on wdrożony. 

Z kolei we wpisie w serwisie Truth Social prezydent USA podkreślał, że w weekend doszło do „pozytywnych rozmów z Hamasem i państwami z całego świata”, w tym krajami arabskimi i muzułmańskimi. Rozmowy – jak dodał - dotyczyły uwolnienia zakładników przetrzymywanych jeszcze przez Hamas (chodzi o 48 osób, z których 20 ma nadal żyć), zakończenia wojny w Gazie i zapanowania pokoju na Bliskim Wschodzie. 

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Foto: PAP

Reklama
Reklama

W poniedziałek w Egipcie – jak napisał Trump – ma dojść do spotkania negocjatorów, którzy mają wypracować ostateczne szczegóły porozumienia. „Powiedziano mi, że pierwsza faza (czyli uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez Hamas w zamian za uwolnienie Palestyńczyków z izraelskich więzień – red.) zakończy się w tym tygodniu i apeluję do wszystkich, by działali szybko” - dodał. 

W niedzielę do Egiptu przybyli negocjatorzy Hamasu, na czele z Chalilem Al-Hajją (to jego pierwsza wizyta w Egipcie po tym jak uniknął śmierci w izraelskim ataku na Dauhę, stolicę Kataru). W poniedziałek przybędzie tam zespół negocjatorów z Izraela, na czele którego stoi minister spraw strategicznych Ron Dermer. 

- Będziemy wiedzieć bardzo szybko czy Hamas traktuje poważnie czy nie (rozmowy pokojowe) po tym, jak przebiegać będą te rozmowy – powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio w rozmowie z NBC. 

Skrajnie prawicowi ministrowie z rządu Beniamina Netanjahu sprzeciwiają się pokojowi

Rozmowy dotyczą wdrożenia 20-punktowego planu pokojowego Trumpa. Na niektóre jego punkty – m.in. uwolnienie wszystkich przetrzymywanych jeszcze zakładników – Hamas się zgadza, co do innych sygnalizuje jednak sprzeciw (chodzi m.in. o postulat rozbrojenia palestyńskiej organizacji).

Czytaj więcej

„Koniec 3000-letniej katastrofy”. Trump zdradza kolejne szczegóły ws. Strefy Gazy
Konflikty zbrojne
„Koniec 3000-letniej katastrofy”. Trump zdradza kolejne szczegóły ws. Strefy Gazy

Rubio w rozmowie z ABC mówił, że chociaż dokładny harmonogram uwolnienia zakładników przez Hamas nie jest ustalony, to jednak rozmowy nie mogą „trwać tygodniami, ani nawet przez wiele dni”. - Chcemy, by stało się to bardzo szybko – dodał. 

Reklama
Reklama

Tymczasem Izrael nie wstrzymał ataków na cele w Strefie Gazy. W niedzielę w izraelskich nalotach i ostrzale przez wojska pancerne zginęło co najmniej 19 osób – przekazała strona palestyńska. Wśród ofiar jest pięć osób, które zginęły w nalocie na miasto Gaza. 

Zakończeniu wojny w Gazie sprzeciwiają się skrajnie prawicowi członkowie rządu Beniamina Netanjahu – minister finansów Becalel Smotricz (lider partii Religijny Syjonizm) oraz minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gewir (lider partii Żydowska Siła). Obaj grożą obaleniem rządu Netanjahu, jeśli rząd zgodzi się na zakończenie wojny w Gazie. Wsparcie dla Netanjahu w przypadku takiej decyzji zapewnia jednak lider opozycji, Jair Lapid. - Nie pozwolimy im storpedować porozumienia – podkreślił. 

Wojna Izraela z Hamasem rozpoczęła się od ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, w którym zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. W operacji odwetowej prowadzonej przez Izrael na terenie enklawy zginęło jak dotąd ponad 67 tys. osób, w większości, jak podaje strona palestyńska, cywili. W wyniku działań militarnych Izraela niemal cała Strefa Gazy została obrócona w ruinę. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy

W odpowiedzi na takie pytanie Trump odpisał dziennikarzowi CNN, że w takiej sytuacji dojdzie do „całkowitego zniszczenia” Hamasu. Dopytywany o wypowiedź senatora Lindseya Grahama, który uznał, iż Hamas odmawiając rozbrojenia i uzależniając uwolnienie zakładników od przebiegu negocjacji ws. zakończenia walk w Strefie Gazy de facto odrzucił pokojowy plan Donalda Trumpa, prezydent USA odparł: „Zobaczymy. Czas pokaże”. 

Donald Trump liczy, że pierwsza faza porozumienia pokojowego ws. Strefy Gazy wejdzie w życie w ciągu tygodnia

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wysadzenie 26 września 2022 r. trzech z czterech nitek rurociągów Nord Stream definitywnie odcięło N
Konflikty zbrojne
Wysadzenie Nord Stream i zatrzymany w Polsce Ukrainiec. Głos zabrał były pułkownik SBU
Bojownicy Hamasu
Konflikty zbrojne
Hamas przygotowuje przekazanie zakładników. Usłyszał gwarancje USA?
Miasto Gaza, 5 października
Konflikty zbrojne
Izrael i Hamas przygotowują się do negocjacji w Egipcie. W Strefie Gazy nadal giną Palestyńczycy
Greta Thunberg na pokładzie jednostki należącej do flotylli Sumud
Konflikty zbrojne
Greta Thunberg „brutalnie traktowana” w izraelskim areszcie. Skarży się szwedzkim urzędnikom
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Dlaczego Władimir Putin tak boi się pocisków Tomahawk?
Reklama
Reklama
e-Wydanie