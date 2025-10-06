W poniedziałek w Egipcie – jak napisał Trump – ma dojść do spotkania negocjatorów, którzy mają wypracować ostateczne szczegóły porozumienia. „Powiedziano mi, że pierwsza faza (czyli uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez Hamas w zamian za uwolnienie Palestyńczyków z izraelskich więzień – red.) zakończy się w tym tygodniu i apeluję do wszystkich, by działali szybko” - dodał.

W niedzielę do Egiptu przybyli negocjatorzy Hamasu, na czele z Chalilem Al-Hajją (to jego pierwsza wizyta w Egipcie po tym jak uniknął śmierci w izraelskim ataku na Dauhę, stolicę Kataru). W poniedziałek przybędzie tam zespół negocjatorów z Izraela, na czele którego stoi minister spraw strategicznych Ron Dermer.

- Będziemy wiedzieć bardzo szybko czy Hamas traktuje poważnie czy nie (rozmowy pokojowe) po tym, jak przebiegać będą te rozmowy – powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio w rozmowie z NBC.

Skrajnie prawicowi ministrowie z rządu Beniamina Netanjahu sprzeciwiają się pokojowi

Rozmowy dotyczą wdrożenia 20-punktowego planu pokojowego Trumpa. Na niektóre jego punkty – m.in. uwolnienie wszystkich przetrzymywanych jeszcze zakładników – Hamas się zgadza, co do innych sygnalizuje jednak sprzeciw (chodzi m.in. o postulat rozbrojenia palestyńskiej organizacji).

Rubio w rozmowie z ABC mówił, że chociaż dokładny harmonogram uwolnienia zakładników przez Hamas nie jest ustalony, to jednak rozmowy nie mogą „trwać tygodniami, ani nawet przez wiele dni”. - Chcemy, by stało się to bardzo szybko – dodał.