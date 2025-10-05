Greta Thunberg „brutalnie traktowana” w izraelskim areszcie. Skarży się szwedzkim urzędnikom

Thunberg uczestniczyła w rejsie flotylli Sumud, który transportowała pomoc humanitarną do Strefy Gazy z zamiarem przełamania izraelskiej blokady morskiej. W czwartek i piątek siły izraelskie przechwyciły wszystkie jednostki wchodzące w skład flotyll i zatrzymały wszystkich członków załóg.

Aktywistka na rzecz ochrony środowiska, Greta Thunberg, poinformowała szwedzkich urzędników, że jest poddawana brutalnemu traktowaniu w izraelskim areszcie po zatrzymaniu flotylli wiozącej pomoc dla Strefy Gazy, wynika z korespondencji, do której dotarł brytyjski dziennik Guardian.

W mailu do rodziny Thunberg szwedzkie MSZ przytoczyło doniesienia, według których izraelscy żołnierze robili zdjęcia zatrzymanej aktywistce, rzekomo zmuszając ją do pozowania z flagami; nie sprecyzowano przy tym, jakich państw były to flagi.