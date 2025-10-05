Greta Thunberg „brutalnie traktowana” w izraelskim areszcie. Skarży się szwedzkim urzędnikom

Aktualizacja: 05.10.2025 14:48 Publikacja: 05.10.2025 14:08
Greta Thunberg na pokładzie jednostki należącej do flotylli Sumud
Foto: Reuters/Stefanos Rapanis
Thunberg uczestniczyła w rejsie flotylli Sumud, który transportowała pomoc humanitarną do Strefy Gazy z zamiarem przełamania izraelskiej blokady morskiej. W czwartek i piątek siły izraelskie przechwyciły wszystkie jednostki wchodzące w skład flotyll i zatrzymały wszystkich członków załóg.
Aktywistka na rzecz ochrony środowiska, Greta Thunberg, poinformowała szwedzkich urzędników, że jest poddawana brutalnemu traktowaniu w izraelskim areszcie po zatrzymaniu flotylli wiozącej pomoc dla Strefy Gazy, wynika z korespondencji, do której dotarł brytyjski dziennik Guardian.
W mailu do rodziny Thunberg szwedzkie MSZ przytoczyło doniesienia, według których izraelscy żołnierze robili zdjęcia zatrzymanej aktywistce, rzekomo zmuszając ją do pozowania z flagami; nie sprecyzowano przy tym, jakich państw były to flagi.
Urzędnicy ambasady Szwecji uzyskali jednak dostęp do Grety Thunberg. Podczas spotkania ze szwedzkimi dyplomatami w areszcie aktywistka skarżyła się, że jest przetrzymywana w celi pełnej pluskiew oraz że dostaje za mało jedzenia i wody.
Według organizacji pozarządowej Adalah, która zajmuje się ochroną praw człowieka w Izraelu, prawa zatrzymanych aktywistów były „systematycznie naruszane”. Zdaniem prawników odmawiano im wody, środków sanitarnych, leków i natychmiastowego dostępu do przedstawicieli prawnych, co - jak podkreśliono - „stanowiło jawne naruszenie ich podstawowego prawa do rzetelnego śledztwa, bezstronnego procesu i reprezentacji prawnej”. Zgłaszano także przypadki przemocy fizycznej i słownej.
Członkowie flotylli w większości przetrzymywani są w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Ktzi'ot na pustyni Negew, znanym również jako Ansar III. Większość osadzonych stanowią tam Palestyńczycy, których Izrael oskarża o działania terrorystyczne i wywrotowe.
To już drugie zatrzymanie Grety Thunberg w tym roku przez izraelskie siły. W czerwcu wojsko przejęło statek Madleen, który również próbował dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Aktywistka wraz z 11 członkami załogi została wówczas zatrzymana, a następnie deportowana do Szwecji.
