Greta Thunberg „brutalnie traktowana” w izraelskim areszcie. Skarży się szwedzkim urzędnikom

Aktywistka Greta Thunberg poinformowała urzędników ambasady Szwecji w Izraelu, że jest źle traktowana w izraelskim areszcie. Ma ograniczony dostęp do jedzenia i wody, narzeka też na warunki sanitarne.

Publikacja: 05.10.2025 14:08

Greta Thunberg na pokładzie jednostki należącej do flotylli Sumud

Foto: Reuters/Stefanos Rapanis

Bartosz Lewicki

Thunberg uczestniczyła w rejsie flotylli Sumud, który transportowała pomoc humanitarną do Strefy Gazy z zamiarem przełamania izraelskiej blokady morskiej. W czwartek i piątek siły izraelskie przechwyciły wszystkie jednostki wchodzące w skład flotyll i zatrzymały wszystkich członków załóg. 

Czytaj więcej

Zrzut ekranu z transmisji na żywo pokazuje izraelskie siły marynarki wojennej na pokładzie statku „O
Konflikty zbrojne
Flotylla Sumud z czworgiem Polaków zatrzymana przez siły izraelskie

Aktywistka na rzecz ochrony środowiska, Greta Thunberg, poinformowała szwedzkich urzędników, że jest poddawana brutalnemu traktowaniu w izraelskim areszcie po zatrzymaniu flotylli wiozącej pomoc dla Strefy Gazy, wynika z korespondencji, do której dotarł brytyjski dziennik Guardian.

W mailu do rodziny Thunberg szwedzkie MSZ przytoczyło doniesienia, według których izraelscy żołnierze robili zdjęcia zatrzymanej aktywistce, rzekomo zmuszając ją do pozowania z flagami; nie sprecyzowano przy tym, jakich państw były to flagi.

Czytaj więcej

Według organizatorów kolejna flotylla płynie do Gazy
Konflikty zbrojne
Kolejna flotylla płynie do Gazy? Izrael: Flotylla Sumud nie wiozła pomocy
Urzędnicy ambasady Szwecji uzyskali jednak dostęp do Grety Thunberg. Podczas spotkania ze szwedzkimi dyplomatami w areszcie aktywistka skarżyła się, że jest przetrzymywana w celi pełnej pluskiew oraz że dostaje za mało jedzenia i wody.

Prawa zatrzymanych „systematycznie naruszane”

Według organizacji pozarządowej Adalah, która zajmuje się ochroną praw człowieka w Izraelu, prawa zatrzymanych aktywistów były „systematycznie naruszane”. Zdaniem prawników odmawiano im wody, środków sanitarnych, leków i natychmiastowego dostępu do przedstawicieli prawnych, co - jak podkreśliono - „stanowiło jawne naruszenie ich podstawowego prawa do rzetelnego śledztwa, bezstronnego procesu i reprezentacji prawnej”. Zgłaszano także przypadki przemocy fizycznej i słownej.

Członkowie flotylli w większości przetrzymywani są w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Ktzi'ot na pustyni Negew, znanym również jako Ansar III. Większość osadzonych stanowią tam Palestyńczycy, których Izrael oskarża o działania terrorystyczne i wywrotowe.

Czytaj więcej

Manifestacja propalestyńska przed siedzibą MSZ w Warszawie, 2 października
Polityka
Polscy uczestnicy Flotylli Sumud staną przed sądem w Izraelu

To już drugie zatrzymanie Grety Thunberg w tym roku przez izraelskie siły. W czerwcu wojsko przejęło statek Madleen, który również próbował dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Aktywistka wraz z 11 członkami załogi została wówczas zatrzymana, a następnie deportowana do Szwecji.

Źródło: rp.pl

