Starlink informuje o awarii. Problem zgłosiło 43 tysiące użytkowników w USA

Usługa internetu satelitarnego Starlink, należąca do Elona Muska, uległa awarii. Firma poinformowała o tym w poniedziałek, 15 września na swojej stronie internetowej.

Publikacja: 15.09.2025 08:10

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

„Starlink doświadcza obecnie przerwy w świadczeniu usług. Nasz zespół prowadzi dochodzenie” – napisano w komunikacie, dalszych szczegółów jednak nie podano. 

Według serwisu Downdetector, monitorującego awarie, ponad 43 000 użytkowników w Stanach Zjednoczonych zgłosiło problemy z siecią krótko po północy, około 00:35 czasu wschodniego (05:35 czasu polskiego).

Firma SpaceX dotąd nie odpowiedziała na prośbę Reutersa o komentarz w sprawie awarii. 

Starlink, nieoceniony w strefach konfliktów

Starlink, obsługiwany przez SpaceX, firmę należącą do Muska, zapewnia dostęp do Internetu za pośrednictwem konstelacji satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej i jest wykorzystywany w odległych obszarach i strefach konfliktów na całym świecie, w tym – dzięki wsparciu Polski – na Ukrainie. 

Awarię Starlinka potwierdzają walczący na froncie ukraińscy żołnierze

„Starlink ponownie nie działa na całej linii frontu” – napisał w serwisie Telegram dowódca ukraińskich sił bezzałogowych Robert „Madziar” Browdi. 

W lutym 2022 roku, dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji, Ukraina zwróciła się do SpaceX z prośbą o aktywację w kraju satelitarnej usługi internetowej Starlink, która miała zastąpić zniszczone w czasie wojny sieci telekomunikacyjne. Od tego czasu Starlink jest wykorzystywany przez ukraińskich cywilów, rząd i wojsko. Usługa satelitarna była wykorzystywana w celach humanitarnych, a także do obrony i kontrataków na pozycje rosyjskie. 

Ale – jak przypominają ukraińskie media – zależność kraju od Starlinka komplikowały dodatkowo napięcia między władzami a Elonem Muskiem. Agencja Reuters informowała w lipcu 2023 r., że miliarder nakazał tymczasowe wyłączenie zasięgu satelitarnego nad obwodem chersońskim podczas ukraińskiej kontrofensywy w 2022 r., co wywołało obawy o podatność kluczowych systemów na decyzje podejmowane przez podmioty prywatne.

Kto finansuje Starlink dla Ukrainy?

Początkowo SpaceX dostarczał i finansował usługi Starlink na Ukrainie w dużej mierze samodzielnie. Od czerwca 2023 r. koszty Starlinka dla Ukrainy pokrywa Departament Obrony USA na mocy umowy ze SpaceX. Od grudnia 2023 r. Polska jest największym pojedynczym dostawcą terminali Starlink na Ukrainę. 

Powstały w 2022 roku system Starshield jest militarną wersją systemu Starlink, przeznaczoną wyłącznie do użytku rządowego. 

Internet satelitarny Starlink

Internet satelitarny Starlink

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

