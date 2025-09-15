„Starlink doświadcza obecnie przerwy w świadczeniu usług. Nasz zespół prowadzi dochodzenie” – napisano w komunikacie, dalszych szczegółów jednak nie podano.

Według serwisu Downdetector, monitorującego awarie, ponad 43 000 użytkowników w Stanach Zjednoczonych zgłosiło problemy z siecią krótko po północy, około 00:35 czasu wschodniego (05:35 czasu polskiego).

Firma SpaceX dotąd nie odpowiedziała na prośbę Reutersa o komentarz w sprawie awarii.

Starlink, nieoceniony w strefach konfliktów

Starlink, obsługiwany przez SpaceX, firmę należącą do Muska, zapewnia dostęp do Internetu za pośrednictwem konstelacji satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej i jest wykorzystywany w odległych obszarach i strefach konfliktów na całym świecie, w tym – dzięki wsparciu Polski – na Ukrainie.