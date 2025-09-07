Pojawiły się obawy dotyczące ataków na kable w ramach kampanii na Morzu Czerwonym prowadzonej przez jemeńskich rebeliantów Huti.

Podmorskie kable stanowią jeden z filarów internetu, obok połączeń satelitarnych i kabli naziemnych. Zazwyczaj dostawcy usług internetowych przekierowują ruch w przypadku awarii jednego z tych kanałów, choć może to spowolnić dostęp dla użytkowników. Microsoft ogłosił na swej stronie internetowej, że Bliski Wschód „może doświadczać zwiększonych opóźnień z powodu awarii światłowodów na Morzu Czerwonym”. Firma z Redmond nie ujawniła szczegółów, ale stwierdziła, że ruch internetowy, który nie przechodzi przez Bliski Wschód, „nie jest zakłócony”.

Firma NetBlocks, która monitoruje dostęp do sieci, poinformowała, że że „seria awarii kabli podmorskich na Morzu Czerwonym pogorszyła łączność internetową w wielu krajach”, w tym w Indiach i Pakistanie.

Kabel łączący Azję Południowo-Wschodnią z Bliskim Wschodem i Europą Zachodnią jest zarządzany przez Tata Communications, część indyjskiego koncernu. Kabel łączący Indie z Bliskim Wschodem i Europą Zachodnią jest zarządzany przez inne konsorcjum nadzorowane przez Alcatel-Lucent. Żadna z firm nie odpowiedziała na prośbę agencji AP o komentarz. Pakistan Telecommunications Co. Ltd., gigant telekomunikacyjny w tym kraju, w swoim oświadczeniu potwierdził awarię.