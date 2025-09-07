Aktualizacja: 07.09.2025 10:34 Publikacja: 07.09.2025 10:03
Pojawiły się obawy dotyczące ataków na kable w ramach kampanii na Morzu Czerwonym prowadzonej przez jemeńskich rebeliantów Huti.
Podmorskie kable stanowią jeden z filarów internetu, obok połączeń satelitarnych i kabli naziemnych. Zazwyczaj dostawcy usług internetowych przekierowują ruch w przypadku awarii jednego z tych kanałów, choć może to spowolnić dostęp dla użytkowników. Microsoft ogłosił na swej stronie internetowej, że Bliski Wschód „może doświadczać zwiększonych opóźnień z powodu awarii światłowodów na Morzu Czerwonym”. Firma z Redmond nie ujawniła szczegółów, ale stwierdziła, że ruch internetowy, który nie przechodzi przez Bliski Wschód, „nie jest zakłócony”.
Firma NetBlocks, która monitoruje dostęp do sieci, poinformowała, że że „seria awarii kabli podmorskich na Morzu Czerwonym pogorszyła łączność internetową w wielu krajach”, w tym w Indiach i Pakistanie.
Kabel łączący Azję Południowo-Wschodnią z Bliskim Wschodem i Europą Zachodnią jest zarządzany przez Tata Communications, część indyjskiego koncernu. Kabel łączący Indie z Bliskim Wschodem i Europą Zachodnią jest zarządzany przez inne konsorcjum nadzorowane przez Alcatel-Lucent. Żadna z firm nie odpowiedziała na prośbę agencji AP o komentarz. Pakistan Telecommunications Co. Ltd., gigant telekomunikacyjny w tym kraju, w swoim oświadczeniu potwierdził awarię.
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie znajdują się Dubaj i Abu Zabi, użytkownicy internetu w sieciach Du i Etisalat skarżyli się na wolniejszą prędkość przesyłu danych.
Przecięcie linii nastąpiło w czasie, gdy jemeńscy rebelianci Huti prowadzą serię ataków w związku z wojną Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Izrael odpowiedział nalotami, w tym jednym, w którym zginęli czołowi przywódcy ruchu rebelianckiego.
Na początku 2024 roku jemeński rząd na uchodźstwie, uznany przez społeczność międzynarodową, oskarżył Hutich o planowanie ataku na kable podmorskie na Morzu Czerwonym. Kilka kabli zostało przeciętych, ale Huti zaprzeczyli odpowiedzialności za te zdarzenia. W niedzielny poranek należący do Hutich satelitarny kanał informacyjny Al-Masirah potwierdził, że doszło do przecięć, powołując się na NetBlocks.
Od listopada 2023 do grudnia 2024 roku Huti zaatakowali rakietami i dronami ponad 100 statków w czasie wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. W trakcie swojej kampanii Huti zatopili do tej pory cztery statki i zabili co najmniej ośmiu marynarzy.
Wspierani przez Iran Huti wstrzymali ataki podczas krótkiego zawieszenia broni. Później stali się celem intensywnej, trwającej kilka tygodni kampanii nalotów, zarządzonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa, zanim ogłosił on zawieszenie broni.
