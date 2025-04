Oferta USA obejmuje jednak także zniesieni sankcji nałożonych przez Amerykanów na Rosję jak również zobowiązanie Trumpa, że Kijów nie znajdzie się w NATO.

W zamian miałby pójść na ustępstwo czysto teoretyczne. Chodzi o zgodzę na porzucenie planów podboju tych części obwodów chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego, które wciąż pozostają pod kontrolą Ukrainy.

Szef MSZ Francji Jean-Noël Barrot ostrzegł jednak we wtorek, że Europa ma „czerwone linie”, na których przekroczenie się nie zgodzi. Jednym z takich warunków jest przyznanie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Idea polega na wysłaniu europejskiej misji pokojowej do Ukrainy, na co jednak Moskwa kategorycznie się nie zgadza. Francuzi i Brytyjczycy, którzy są inicjatorami takiego pomysłu, chcą jednak, aby przyłączyły się do niego Stany Zjednoczone. Biały Dom odmawia.

Unia chce przedłużyć sankcje nałożone na Rosję. Ameryka szykuje się do ich zniesienia

Drugim warunkiem Europy jest uruchomienie wielomiliardowego funduszu na odbudowę Ukrainy. Być może jego częścią byłoby wykorzystanie ponad 200 mld dol. funduszy rosyjskiego banku centralnego zdeponowanych w krajach europejskich. Kluczowy jest także opór krajów Unii oraz Wielkiej Brytanii przed zniesieniem sankcji nałożonych na Rosję. Znacznie bardziej obciążają rosyjską gospodarkę niż restrykcje Stanów Zjednoczonych z uwagi na wiele większy większy wymiar handlu, jaki przed rozpoczęciem ukraińskiej inwazji łączył Rosję z Unią. W przypadku Brukseli sankcje muszą być odnowione na kolejne sześć miesięcy w lipcu.

Podejście Europejczyków dotyka fundamentalnej kwestii: w zamian za co Kijów miałby się zgodzić na koncesje terytorialne i rezygnację z integracji z NATO? Rosyjska oferta nie daje odpowiedzi na to pytanie. Ma szanse powodzenie tylko z punktu widzenia administracji Trumpa, której zależy na szybkim efekcie dyplomatycznym.