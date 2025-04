Rakieta balistyczna uderzyła w Krzywy Róg. Wśród ofiar wiele dzieci

Dzisiejszy atak rakietowy na Krzywy Róg następuje po wczorajszym rosyjskim ataku na Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, w którym zginęło pięcioro cywilów.

Późnym wieczorem Rosja ponownie zaatakowała Krzywy Róg, tym razem dronami. W mieście wybuchły 4 pożary.



Zełenski: Atak dowodzi, że Rosja nie chce zawieszenia broni. Widzi to cały świat

„Armia rosyjska przeprowadziła atak rakietowy na dzielnicę mieszkaniową w Krzywym Rogu. Nie na obiekt wojskowy – tylko na infrastrukturę cywilną” – przekazał na Telegramie rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec.

Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że w piątkowym ataku na jego rodzinne miasto uszkodzono co najmniej pięć budynków mieszkalnych.

„Ludzie giną każdego dnia. Jest tylko jeden powód, dla którego tak się dzieje: Rosja nie chce zawieszenia broni i my to widzimy. Widzi to cały świat" - napisał prezydent. „Każda rakieta, każde uderzenie drona dowodzi, że Rosja chce tylko wojny. I tylko od presji świata na Rosję, od wszelkich wysiłków na rzecz wzmocnienia Ukrainy, naszej obrony powietrznej, naszych sił - tylko od tego zależy, kiedy wojna się skończy" - dodał Zełenski.