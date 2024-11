Były doradca Kremla: Władimir Putin przechodzi od słów do czynów

Czytaj więcej Polityka Czy zaczęła się III wojna światowa? Gen. Różański: Nie można mówić jednoznacznie - Trzeba mieć świadomość tego, że ta wojna ma oddziaływanie o charakterze globalnym – oddziałuje i na gospodarki, i na poszczególne systemy polityczne - mówił w rozmowie z RMF FM senator, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, gen. Mirosław Różański.

W swoim oświadczeniu szef Kremla poinformował Zachód, że Rosja zastrzega sobie prawo do uderzenia w instalacje wojskowe krajów, które pozwoliły Ukrainie użyć swoich rakiet do uderzenia w Rosję - jak dotąd są to Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Oświadczenie Putina było również skierowane do jego odbiorców w Rosji, gdzie było „wiele głosów wzywających Putina do bezpośredniego uderzenia w Zachód – i uderzenia go mocno”

Zapytany o główne przesłanie oświadczenia Putina, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że kluczowe przesłanie mówi, że Rosja zareaguje na „nieodpowiedzialne działania” krajów zachodnich, które biorą udział w atakach na Rosję. – Strona rosyjska wyraźnie zademonstrowała swoje możliwości, a zarys dalszych działań odwetowych w przypadku, gdyby nasze obawy nie zostały wzięte pod uwagę, jest jasno nakreślony – stwierdził.

Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow pochwalił Putina za oświadczenie, na które – jak powiedział – tysiące żołnierzy czekało od dawna. – Siedzą tam na Zachodzie i jest ciepło i całkiem spokojnie, więc pozwólmy im poczuć na własnej skórze, czym jest prawdziwa wojna – stwierdził Kadyrow. – Chcieli prawdziwej wojny z Rosją? Niech więc mają jej dość – dodał.