Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1001 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Amerykanie przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej wart 275 mln dolarów.

Miny przeciwpiechotne mają pomóc Ukrainie spowolnić rosyjskie natarcie. Rosjanie posiadają obecnie inicjatywę strategiczną na froncie i posuwają się naprzód przede wszystkim w Donbasie, gdzie głównym celem ich natarcia jest Pokrowsk – miasto o strategicznym znaczeniu, którego zdobycie przez rosyjskie wojska utrudni zaopatrzenie ukraińskich wojsk na tym odcinku frontu.



Jak wyglądają zdobycze Rosji w Donbasie (MAPA) PAP

Wojna Rosji z Ukrainą: Postępy Rosjan w Donbasie niepokoją administrację Joe Bidena

Decyzja o przekazaniu Ukrainie min przeciwpiechotnych zapadła równolegle z wydaniem przez USA zgody na to, by Ukraińcy atakowali cele w głębi Rosji przy użyciu broni dostarczanej im przez USA – przede wszystkim chodzi o pociski ATACMS. W ten sposób ustępująca administracja Bidena stara się wspomóc Ukrainę w jej walce z Rosją przed objęciem urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa, który zapowiada szybkie doprowadzenie do pokoju na Ukrainie, co rodzi obawy, że stanie się to kosztem Kijowa, który może zostać zmuszony do negocjacji przez wstrzymanie dostaw amerykańskiej pomocy. Donald Trump i osoby z jego otoczenia w przeszłości krytykowały skalę amerykańskiej pomocy dla walczącej z Rosją Ukrainy.