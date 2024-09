Pierwszy taki atak Hezbollahu. W stolicy Izraela zawyły syreny

Poważna eskalacja w konflikcie Izraela z Hezbollahem

W ostatnich dniach doszło do poważnej eskalacji między Izraelem a Hezbollahem – w poniedziałkowych atakach powietrznych Izraela na Liban zginęło ponad 500 osób, a ponad 1 800 zostało rannych a we wtorek Izrael zaatakował m.in. przedmieścia Bejrutu, zabijając wysokiego rangą przywódcę Hezbollahu – Ibrahima Kubaisiego, dowódcę sił rakietowych organizacji.



Sytuacja na granicy izraelsko-libańskiej PAP

Izrael rozszerzył niedawno cele wojny w Strefie Gazy o doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy północnego Izraela, ostrzeliwanego przez Hezbollah od 8 października, będą mogli wrócić do swoich domów. Tel Awiw zapewnia, że ataki na Liban mają skłonić Hezbollah do podjęcia rozmów o dyplomatycznym rozwiązaniu konfliktu. USA i państwa Zachodu obawiają się jednak, że atak na Hezbollah, bliskiego sojusznika Iranu, doprowadzi do wybuchu większej wojny na Bliskim Wschodzie, w którą może włączyć się Teheran.