Strefa buforowa w Libanie

Formalnie Izrael nalega w Libanie na egzekwowanie rezolucji ONZ nr 1701 z 2006 roku przewidującej utworzenie strefy zdemilitaryzowanej aż do rzeki Litani – ok. 20–30 kilometrów na północ od granicy izraelsko-libańskiej. Strefa ta powinna być zawsze wolna od Hezbollahu.

Eksperci wojskowi twierdzą jednak, że rozmieszczenie wojsk izraelskich powinno sięgać znacznie dalej w głąb Libanu. Nie brak w Izraelu opinii ekspertów utrzymujących, że celem inwazji musiałby stać się nawet Bejrut, a przynajmniej strategiczne obiekty, jak np. międzynarodowy port lotniczy.

Czy rozwiązaniem konfliktu z Libanem może być rozejm w Gazie

Ostatnie wydarzenia w Libanie to niewątpliwie sukces Izraela, który jednak niewiele zmienia, gdyż nie wpłynie na determinację Hezbollahu do przeprowadzenia odwetu. Należy sądzić, że nawet ofensywa na Liban nie doprowadzi do całkowitej eliminacji Hezbollahu – mówi „Rzeczpospolitej” Hugh Lovatt, ekspert European Council on Foreign Relations. Jego zdaniem jedynym środkiem zapobieżenie dalszej eskalacji i otwartej wojny jest zawarcie porozumienia rozejmowego z Hamasem w Strefie Gazy. Tylko to mogłoby doprowadzić do dyplomatycznego przeciwdziałania konfrontacji Hezbollahu z Izraelem. Jednak po ostatnich wydarzeniach w Libanie może już być za późno.

Tym niemniej zabiega o to nadal dyplomacja amerykańska. „Times of Israel” poinformował w czwartek, że jest zgoda rządu na zawarcie rozejmu pod warunkiem, że wszyscy przetrzymywani jeszcze przez Hamas zakładnicy zostaną natychmiast – a nie stopniowo – uwolnieni, o czym była mowa do tej pory. Wątpliwe, czy zgodzi się na to Hamas.