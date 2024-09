Izrael rozpoczął operację odwetową w Strefie Gazy po niespodziewanym ataku Hamasu, w którym zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a ok. 250 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy.



Jaki był dotychczas cel działań wojennych Izraela w Strefie Gazy?

Celem izraelskich działań w Strefie Gazy, w których zginęło jak dotąd – jak podaje strona palestyńska – ponad 40 tys. Palestyńczyków, jest zniszczenie Hamasu i uniemożliwienie tej grupie dalszych rządów w enklawie, którą Hamas kontroluje od 2007 roku.

Jedynym sposobem, by zapewnić powrót izraelskich wspólnot z północy do ich domów, może być akcja wojskowa Jo'aw Gallant, minister obrony Izraela

To m.in. dlatego rząd w Tel Awiwie nie zgadza się na trwałe zawieszenie broni w sytuacji, gdy Hamas nie został jeszcze całkowicie rozbity.



Dlaczego Izrael rozszerza cele wojny w Strefie Gazy?

Teraz, jak informuje Reuters, cel wojny w Strefie Gazy został rozszerzony o umożliwienie mieszkańcom Izraela powrót do miejscowości na północnej granicy kraju, z której zostali ewakuowani ze względu na ostrzał z terytorium Libanu prowadzony przez Hezbollah, sojusznika Hamasu. Obie organizacje są wspierane przez Iran.