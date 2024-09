Wielu izraelskich wojskowych wskazuje od dawna, że same ataki lotnicze nie rozwiążą problemu i inwazja jest nieunikniona. Alternatywą byłoby zakończenie wojny w Gazie poprzez zawarcie porozumienia z Hamasem. Przywódcy Hezbollahu dają do zrozumienia, że w takiej sytuacji zaprzestaną ostrzału Izraela, co jest wyrazem solidarności z walką narodu palestyńskiego. Problem w tym, że zakończenie wojny w Gazie nie zlikwiduje na stałe zagrożenia ze strony Hezbollahu. Dlatego jest ono traktowane w Izraelu obecnie jako nierozłączny element strategii wojennej, na równi z zagrożeniem przez Hamas.

Rozprawa Izraela z Hezbollachem

Jak czytamy we wtorkowym oświadczeniu biura premiera Beniamina Netanjahu do oficjalnych celów wojny włączono „bezpieczny powrót mieszkańców północy do ich domów”. Uzupełnia pozostałe trzy cele, jakimi są: eliminacja militarnych zdolności Hamasu, powrót wszystkich zakładników i zapewnienie, że Gaza nie będzie stanowić zagrożenia dla Izraela.

Oznacza to, że wcześniej czy później decydująca rozprawa z Hezbollahem jest nieunikniona. – Przy całym ryzyku takiej operacji są sytuacje, kiedy najlepszym rozwiązaniem jest wojna. Dwie dotychczasowe wojny libańskie zapewniły wieloletnie okresy spokoju na granicy. Tak było po 1982 roku oraz po drugiej wojnie w 2006 roku i należy sądzić, że i tym razem będzie podobnie – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Efraim Inbar, szef Jerusalem Institute for Strategic Studies (JISS).

Zwraca uwagę, że od wielu miesięcy działania mediacyjne amerykańskiej i francuskiej dyplomacji nie doprowadziły do żadnego rozwiązania i nie sposób tolerować sytuacji, gdy tysiące obywateli Izraela nie mogą powrócić do swych domów. W przeciwieństwie do dwu poprzednich obecna grozi wybuchem wielkiej wojny regionalnej.