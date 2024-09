Iran miał zintensyfikować przygotowania do zamachu na życie izraelskiego premiera po zabójstwie przywódcy politycznego Hamasu, Ismai'la Hanijji w Teheranie. Hamas natychmiast oskarżył o ten zamach izraelski wywiad. Izrael oficjalnie nie przyznał się do udziału w zabójstwie Hanijji.



Z informacji przekazywanych przez Szin Bet wynika, że Iran rozważał też zamach na byłego premiera Izraela, Naftaliego Bennetta oraz innych polityków odpowiedzialnych za obronność Izraela.



Iran nie utrzymuje relacji dyplomatycznych z Izraelem i nie uznaje tego państwa. W ostatnim czasie doszło do wzrostu napięcia między Tel Awiwem a Teheranem w związku z operacją odwetową prowadzoną przez Izrael w Strefie Gazy, a także w związku z atakiem Izraela na irański konsulat w Damaszku i odwetowym atakiem powietrznym Iranu na Izrael. Po zamachu na Hanijję w Teheranie, do którego doszło pod koniec lipca, spodziewano się kolejnego ataku odwetowego Iranu na Izrael – ostatecznie jednak do niego nie doszło.



