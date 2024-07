Kim był Isma'il Hanijja, lider Hamasu zabity w Teheranie?

Arabscy dyplomaci i politycy z państw arabskich postrzegali Hanijję jako umiarkowanego i pragmatycznego przedstawiciela Hamasu. Tymczasem Izrael uważa całe kierownictwo Hamasu za terrorystów a Hanijję za „pociągającego za sznurki w organizacji terrorystycznej”. Nie jest jednak jasne jak dużo Hanijja wiedział o planach ataku z 7 października, który był przygotowywany w ścisłej tajemnicy przez radę wojskową Hamasu w Gazie.



Hanijja był oskarżany przez Izrael o to, że kierował pomoc humanitarną przeznaczoną do Strefy Gazy do wojskowego skrzydła Hamasu. Hamas zaprzeczał tym oskarżeniom.



Po opuszczeniu Gazy w 2017 roku i przeniesieniu się do Kataru Hanijja został zastąpiony przez bardziej radykalnego Jahję Sinwara, który został liderem Hamasu w Strefie Gazy. Sinwar w 2011 roku wrócił do Strefy Gazy po spędzeniu ponad dwóch dekad w izraelskich więzieniach.



W 2006 roku Hanijja został palestyńskim premierem, ale w 2007 roku stracił to stanowisko odsunięty przez władze Autonomii Palestyńskiej po tym jak Hamas zagarnął władzę w Strefie Gazy

Przebywający poza Strefą Gazy Hanijja stał się polityczną i dyplomatyczną twarzą Hamasu.



Isma'il Hanijja, protegowany założyciela Hamasu

Hanijja dołączył do Hamasu w 1987 roku, gdy organizacja ta powstała po pierwszej palestyńskiej intifadzie (powstaniu). Przyszły lider Hamasu był protegowanym założyciela tej organizacji, szejka Ahmada Jassina. W 1994 roku Hanijja mówił Reuterowi, że Jassin był wzorem dla młodych Palestyńczyków. - Uczyliśmy się od niego miłości do islamu i poświęcenia dla islamu oraz tego, by nie klękać przed tyranami i despotami — mówił.