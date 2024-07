06:24 Zełenski: Ukraina coraz bliżej używania własnych rakiet

Zełenski w swoim tradycyjnym wieczornym przemówieniu wideo powiedział we wtorek, że ukraiński program rakietowy „wykazuje dobrą dynamikę i choć jest to trudne zadanie, Ukraina stopniowo ”zbliża się do możliwości wykorzystania własnych rakiet, a nie tylko polegania na rakietach dostarczanych przez partnerów”.

Zełenski podkreślił, że Ukraina powinna ostatecznie osiągnąć „maksymalną niezależność obronną”. Prezydent uważa, że ​​takim państwom zawsze łatwiej jest znaleźć skutecznych sojuszników i realizować swoje interesy.

06:18 Kanada gotowa przyjąć na leczenie dzieci ze szpitala Ochmatdyt

Wiodący kanadyjski szpital dziecięcy SickKids przyjmuje na leczenie pacjentów z ukraińskiego Ochmatdytu.

Kwestia ta była poruszana podczas rozmowy Konsula Generalnego Ukrainy w Toronto Ołeha Nikolenki z Kierownikiem Oddziału Hematologii i Onkologii SickKids Jamesem Whitlockiem.

„Szczegółowo omawialiśmy leczenie ukraińskich dzieci w szpitalu SickKids i innych placówkach medycznych w prowincji Ontario, staże ukraińskich onkologów oraz wysiłki na rzecz odbudowy zniszczonego skrzydła Ochmatdyt” – napisał Nikołenko na swoim profilu na Facebooku.

06:13 Rosjanie utworzyli nową bazę wojskową 200 km od linii frontu

„Według analizy zdjęć satelitarnych Planet Labs armia rosyjska utworzyła w maju 2024 r. nową bazę wojskową pomiędzy kolonią karną a dwiema na wpół wybudowanymi szkołami średnimi, na terenie innego opuszczonego obiektu wojskowego – szkoły kucharzy nr 195 im. Sił Obrony Cywilnej, które zostały zamknięte w 2011 roku" - piszą dziennikarze projektu Schemy.



Pierwszy sprzęt wojskowy przybył pod koniec sierpnia 2023 roku. Na terenie obiektu zaparkowano pięćdziesiąt wojskowych ciężarówek oraz rozstawiono kilkanaście namiotów. Od tego czasu baza powiększyła się trzykrotnie w ciągu niecałego roku.

Dziennikarze zauważają, że baza w Nowoczerkasku może należeć do 100. Wojskowego Pułku Logistyki Sił Zbrojnych Rosji. O możliwym częściowym przerzuceniu tej jednostki z obwodu moskiewskiego do obwodu rostowskiego, bliżej linii styku, może świadczyć zmieniająca się geolokalizacja telefonów kilku żołnierzy, którą dziennikarzom Schemy udało się namierzyć.

06:09 Szef węgierskiego MSZ potwierdza. Będzie blokować wypłatę dla Ukrainy

- Dopóki Ukraina nie rozwiąże kwestii ranzytu ropy przez rosyjski Łukoil i będzie zagrażać bezpieczeństwu naszych dostaw energii, "wszyscy powinni zapomnieć o wypłacie 6,5 mld euro rekompensaty za transfer broni z EPF — powiedział Peter Szijjarto