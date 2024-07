W NATO, ale bez Krymu i Donbasu. Jaki kompromis z Rosją zaakceptują Ukraińcy?

– W momencie rozpoczęcia negocjacji, będziemy tego chcieli czy nie, wojna zostanie zamrożona wzdłuż obecnej linii frontu. Nie wiemy, kiedy do tego może dojść, nie wiemy też, jak sytuacja na froncie będzie wyglądała za trzy miesiące – mówi Melnyk. Uważa, że to Władimir Putin nie jest obecnie gotów do kompromisów z Ukrainą.

– Okupował nasze terytoria i włączył je oficjalnie do Rosji. Więc w świetle ich prawa to Ukraina dzisiaj „okupuje” część obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Jak teraz zamierza z tego wybrnąć? Znaczna część społeczeństwa rosyjskiego, zwłaszcza ta najbardziej prowojenna i szowinistyczna, jest tak mocno rozgrzana, że jakiekolwiek rozmowy z Ukrainą uzna za porażkę. Nie wiem, czy Putin będzie już w stanie zatrzymać rozkręconą przez siebie machinę wojny – uważa ukraiński analityk.

Władimir Putin postawił ultimatum. Nie zwiesza broni

– Oczywiste jest to, że rozmowa w tej czy innej postaci o dialogu jest znacznie lepsza niż rozmowa o zamiarach walki do ostatniego Ukraińca – komentował zmianę retoryki władz w Kijowie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Kilka tygodni temu Putin sugerował, że nie zawiesi broni z własnej inicjatywy. W połowie czerwca postawił Ukraińcom ultimatum. Domagał się od Kijowa uznania okupowanych terenów za „część Rosji”, rezygnacji z zamiarów przystąpienia do NATO oraz zniesienia nałożonych na Rosję zachodnich sankcji.

– Tylko siła mogłaby zmusić go do rozpoczęcia rozmów, chociażby w sprawie zawieszenia broni. Presja, poprzez wsparcie i wzmocnienie armii ukraińskiej, musiałaby być tak mocna, by zrozumiał, że nie jest w stanie wygrać wojny. Ukraina musiałaby otrzymać pozwolenie i uderzać zachodnią bronią dalekiego zasięgu w terytorium Rosji. Putina można zmusić do rozmów. W przeciwnym wypadku, ustępując mu, tylko wzmocnimy jego agresywne ambicje – mówił ostatnio w rozmowie z „Rzeczpospolitą” czołowy ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko.