Nie wiadomo przy tym, czy węgierski premier z kimkolwiek uzgadniał swą inicjatywą, czy to w UE, czy z Władimirem Putinem. Jednak jako jedyny przywódca państwa unijnego utrzymuje z nim kontakty, ostatni raz spotykali się w październiku ubiegłego roku. Poza tym do ubiegłego miesiąca Węgry wielokrotnie blokowały w UE inicjatywy pomocowe dla Ukrainy, przede wszystkim wojskowe. W Europie uznawano to za przejaw polityki prorosyjskiej.

Z kolei z Zełenskim Orbán zaczął się spotykać i rozmawiać na forach międzynarodowych dopiero od grudnia ubiegłego roku, po raz pierwszy na inauguracji argentyńskiego prezydenta Javiera Mileia. Choć to Ukrainiec odnalazł go na sali podczas uroczystości w Buenos Aires, przyparł do ściany i zmusił do rozmowy.

Spór o mniejszość narodową na Zakarpaciu

Orbán unikał Zełenskiego, gdyż Budapeszt był skonfliktowany od siedmiu lat z Kijowem z powodu nowej, ukraińskiej ustawy o językach mniejszości. Premier uważał ją za dyskryminującą dla węgierskiej mniejszości w pogranicznym, ukraińskim Zakarpaciu. Wydaje się, że problem częściowo rozwiązano wraz z przyjęciem przez Ukrainę odpowiednich zobowiązań przed czerwcowym rozpoczęciem rozmów o wstąpieniu Ukrainy do UE.

Ale Budapeszt wpisał do tych warunków również żądanie uznania całego ukraińskiego Zakarpacia za „tradycyjnie węgierski region”. Ukraińscy politycy przyjęli to ze znaczną niechęcią i na pewno w takiej formie nie zostanie on przyjęty przez Werhowną Radę, co oznacza dalszy spór z Węgrami.

Ukraińcy przy tym twierdzą, że na Zakarpaciu nie ma problemu dyskryminacji miejscowych Węgrów. Wręcz przeciwnie – z punktu widzenia Kijowa znacznym problemem jest powszechna wśród tamtejszych Węgrów nieznajomość języka ukraińskiego, uniemożliwiająca kształcenie w uczelniach wyższych, czy obejmowanie stanowisk w administracji.