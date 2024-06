- Obserwując i oceniając wojnę na Ukrainie, zaobserwowaliśmy, że Rosja zaatakowała ukraińskie bazy logistyczne – powiedział. - To musi prowadzić do wniosku, że ogromne bazy logistyczne, jakie znamy z Afganistanu i Iraku, to przeżytek, w sytuacji konfliktu zostaną zaatakowane i zniszczone na bardzo wczesnym etapie.

Sollfrank powiedział także, że jeśli chodzi o obronę powietrzną, „zawsze jest jej za mało”.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mamy wystarczającą obronę przeciwlotniczą. To dobry przykład zastosowania zasady wojskowej: „Jeśli chcesz być silny wszędzie, nie będziesz silny nigdzie” - mówił generał Sollfrank.