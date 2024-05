„Węgry blokują wszystko”

- Na razie blokują wszystko, co jest związane ze wsparciem wojskowym dla Ukrainy – stwierdziła jedna z tych osób, sugerując, że zastrzeżenia Budapesztu pozostaną aktualne co najmniej do czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Aby zabezpieczyć porozumienie w sprawie wykorzystania zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów, urzędnicy UE zaproponowali Węgrom umowę, na mocy której ich część brukselskich funduszy nie zostanie wykorzystana na zakup broni dla Ukrainy.

To przekonało Budapeszt, aby nie zawetował programu, jednak wstrzymuje się z realizacją jego warunków, nie popierając niezbędnego prawodawstwa. Budapeszt co do zasady ma nie być przeciwny, ale ma obawy dotyczące automatyzacji płatności.

Dyplomaci mają nadzieję, że uda się znaleźć sposób na rozwiązanie tych problemów, zanim płatność zostanie zaplanowana na lipiec. Węgry odmówiły komentarza.

Czytaj więcej Finanse G7 i UE chcą przejąć dochody z rosyjskich aktywów. MFW broni Kremla Kraje G7 wsparły unijną inicjatywę wykorzystania dochodów z zamrożonych aktywów Rosji na zakupy broni dla Ukrainy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy stanął po stronie rosyjskiego agresora. Podaje mętny powód.

G7 pracuje nad pożyczką dla Ukrainy

Nastąpiło to w czasie, gdy ministrowie finansów G7 omawiali odrębny plan USA dotyczący udzielenia Ukrainie pożyczki pod warunkiem przyszłych zysków z rosyjskich aktywów. Ministrowie mieli nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie w sprawie takiego programu podczas czerwcowego szczytu przywódców G7, ale niektóre szczegóły nie zostały jeszcze uzgodnione.