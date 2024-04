Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 791 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Długo oczekiwana pomoc wojskowa z USA ma trafić na Ukrainę w ciągu najbliższych dni.

Jak wcześniej informowała agencja Associated Press, ukraińska armia użyła do ostrzału rosyjskiej bazy lotniczej Dżonkoj na Krymie rakiet dalekiego zasięgu. Zastosowano je ponownie ostatniej nocy do ataku na rosyjskich żołnierzy w portowym mieście Berdiańsk nad Morzem Azowskim.

Rakiety miały zostać wysłane potajemnie.



Departament Obrony potwierdza. Systemy ATACMS trafiły na Ukrainę

Departament Stanu potwierdził, że Stany Zjednoczone wysłały na Ukrainę rakiety ATACMS dalekiego zasięgu „do użycia na swoim terytorium”, a broń dotarła do kraju w tym miesiącu. Zgodnie z przeznaczeniem, Ukraina zastosowała tę broń do ataku na siły rosyjskie na swoim terytorium — na nielegalnie okupowanym od 2014 roku Krymie i w Berdiańsku, pozostającym pod rosyjską okupacją od marca 2022.

Wojskowe taktyczne systemy rakietowe (ATACMS) były częścią marcowego pakietu pomocowego dla Ukrainy, a nie tego właśnie zatwierdzonego przez Kongres i podpisanego przez prezydenta Joe Bidena.