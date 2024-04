Biden zatwierdził na początku marca dostawę wojskowego taktycznego systemu rakietowego dalekiego zasięgu, znanego jako ATACMS, a według jednego z urzędników Stany Zjednoczone włączyły „znaczną” ich liczbę do ogłoszonego wówczas pakietu pomocowego o wartości 300 milionów dolarów.

Prezydent Biden podpisał ustawę o pomocy dla Ukrainy. Broń ma być już w Polsce i w Niemczech

Prezydent Joe Biden podpisał w środę ustawę dotyczącą pomocy wojskowej o wartości 95 miliardów dolarów, która obejmuje pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu.

Biden powiedział, że przekazywanie początkowego pakietu pomocy wojskowej rozpocznie się za kilka godzin – według amerykańskich urzędników jest to pierwsza transza broni dla Ukrainy. Wśród sprzętu wojskowego zawartego w nowym pakiecie znajduje się amunicja do artyleryjskich systemów rakietowych wysokiej mobilności (HIMARS), pociski artyleryjskie, rakiety przeciwlotnicze RIM-7 i AIM-9M, bojowe wozy piechoty Bradley, przeciwlotnicze rakiety Stinger i nie tylko. Dostawa obejmuje również różne pojazdy logistyczne i taktyczne, systemy przeciwpancerne, amunicję szkoleniową i części zamienne oraz amunicję do broni strzeleckiej, w tym naboje kalibru .50 do zwalczania dronów.

Duża część sprzętu ma się już znajdować na terytorium Polski i Niemiec, jak informowało we wtorek CNN. Prezydent Biden poinformował, że wysyłka rozpocznie się w ciągu kilku godzin.