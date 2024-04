Jak Rosja straciła bombowiec strategiczny? Ukraińcy twierdzą, że go zestrzelili

Do tej pory atakowały bezkarnie. Wyjątkiem były maszyny trafione podczas ukraińskich ataków na lotnisko w miejscowości Engels nad Wołgą (po drugiej stronie rzeki znajduje się miasto Saratów). Ale żaden samolot nie został trafiony w locie bojowym.

W ataku w nocy z czwartku na piątek, rosyjskie samoloty używały pocisków Ch-22 przeznaczonych do zwalczania lotniskowców. Z tego powodu nie odznaczają się dużą celnością (jak zresztą większość rosyjskiej tzw. broni precyzyjnej). W styczniu 2023 taki pocisk trafił 15-piętrowy dom mieszkalny w Dnipro, zabijając 29 mieszkańców. W piątek w nocy znów atakowano Dnipro, i znów trafiono budynki mieszkalne.

Tu-22 został trafiony 300 km od linii frontu

Pociski Ch-22 odpalane są 200-500 kilometrów od celu (w zależności od typu). Źródła w ukraińskim wywiadzie informują, że samolot Tu-22 został trafiony ok. 300 km od linii frontu. Teoretycznie znajdował się więc w zasięgu sowieckiego jeszcze systemu obrony powietrznej S-200 znajdującego się na wyposażeniu armii ukraińskiej.

Ukraińcy twierdzą, że tak samo zestrzelili w lutym rosyjski samolot wywiadu elektronicznego A-50 nad Krajem Krasnodarskim (leżącym na południowym wybrzeżu Morza Azowskiego).

Są wątpliwości techniczne

Obecnie trafiony Tu-22 też spadł w tym regionie, ok. 400 km od linii frontu. A to znaczy, że po trafieniu musiał przelecieć jeszcze ok. 100 km. Eksperci sądzą, że jest to mało prawdopodobne, jeśli bowiem dostał rakietą z systemu S-200 to raczej spadłby od razu na ziemię, podziurawiony jak rzeszoto.