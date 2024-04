Z kolei prezydent Ebrahim Raisi zauważył, że działania Iranu były "wymuszone i ograniczone”, a jednocześnie podkreślił "brak zainteresowania Teheranu dalszą eskalacją napięć”.

Putin i Raisi wzywają do natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie

Służba prasowa Kremla pisze dalej w komunikacie, że Moskwa i Teheran, zgadzając się w pełni co do przyczyn sytuacji w Strefie Gazy, potwierdzają pryncypialne podejście Rosji i Iranu do natychmiastowego zawieszenia broni w tym regionie, złagodzenia trudnej sytuacji humanitarnej i stworzenia warunków dla politycznego i dyplomatycznego rozwiązania kryzysu”.

Czołowi amerykańscy generałowie twierdzą, że rosnące partnerstwo między Rosją, Chinami, Iranem i Koreą Północną stanowi jedno z najniebezpieczniejszych wyzwań dla Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Iran dostarczył Rosji dużą liczbę potężnych rakiet balistycznych ziemia-ziemia i dronów, których Moskwa użyła na Ukrainie.