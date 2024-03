Czy poparcie dla Izraela słabnie? Odwracają się nawet najbliżsi partnerzy

Podobnie jak USA, Kanada jest uważana za bliskiego sojusznika Izraela. Premier Justin Trudeau był jednak ostatnio krytykowany za wielokrotne zajmowanie niejednoznacznych stanowisk w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Przykładowo, w grudniu Kanada zagłosowała za rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającą do humanitarnego zawieszenia broni, nie wzywając jednocześnie Hamasu do poddania się. Po tym, jak państwa sojusznicze i politycy opozycji zareagowali na ten krok brakiem zrozumienia, rząd został zmuszony do wyjaśnienia swojego stanowiska w szczegółowym oświadczeniu.

Nawet gdy Republika Południowej Afryki złożyła pozew o ludobójstwo przeciwko Izraelowi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS), Trudeau nie był w stanie sformułować jasnego stanowiska w tej sprawie. Powiedział dziennikarzom, że Kanada popiera MTS i „zastosuje się do każdej decyzji trybunału”. Jednocześnie jednak odmówił stwierdzenia, czy Kanada podziela oskarżenie o ludobójstwo.

Opozycja, ale także liczne podmioty społeczeństwa obywatelskiego, zwiększyły zatem w ostatnim czasie presję na rząd Trudeau, aby zajął wyraźniejsze stanowisko w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawdopodobnie doprowadziło to również do uzgodnienia embarga na broń, które rząd jest teraz skłonny wdrożyć, chociaż głosowanie kanadyjskiego parlamentu nie jest prawnie wiążące. Tym samym Kanada stała się jednym z wielu krajów, które zaprzestały eksportu broni do Izraela. Są wśród nich także Japonia, Belgia, Holandia i Hiszpania.

Szczyt UE: rośnie presja na Izrael

W szczególności Hiszpania stała się jednym z najzacieklejszych w UE krytyków izraelskiej operacji wojskowej. Wraz ze swoim irlandzkim odpowiednikiem Leo Varadkarem, który ogłosił rezygnację, premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwał Komisję Europejską do zbadania umowy stowarzyszeniowej UE z Izraelem. Obaj politycy mają wątpliwości, czy Izrael wypełnia zawarte w niej zobowiązania, „co czyni poszanowanie praw człowieka i zasad demokracji istotnym elementem stosunków”. Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock odrzuciła tę propozycję i w rzeczywistości nie została ona nawet poddana pod dyskusję na obecnym szczycie UE.

Niemniej jednak 27 szefów państw i rządów UE uzgodniło w czwartek wieczorem wspólną deklarację w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie, która ma sprawić, że rząd Izraela będzie pociągany do odpowiedzialności bardziej niż dotychczas. Deklaracja wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni, które powinno „doprowadzić do trwałego zawieszenia broni, bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy i zapewnienia pomocy humanitarnej”.