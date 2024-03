Izraelska armia strzela do Palestyńczyków czekających na pomoc? Tel Awiw zaprzecza

Tymczasem Izrael deklaruje, że celem wojny jest całkowite zniszczenie Hamasu.



ONZ ostrzega, że po sześciu miesiącach wojny co najmniej 576 tys. Palestyńczyków w Strefie Gazy (co czwarty jej mieszkaniec) może paść ofiarą klęski głodu w enklawie. Izrael zapewnia, że nie blokuje dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i oskarża Hamas o to, że ten przechwytuje część pomocy. Z kolei Hamas oskarża Izrael o wykorzystywanie głodu jako broni w walce.



Hamas wezwał w czwartek do eskalacji działań przeciwko Izraelowi w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie w piątek — pierwszy piątek ramadanu.