Szef dyplomacji UE alarmuje. "Rosyjskie czołgi w Kijowie, Rosjanie na granicy Polski"

Borrell stwierdził, że w przypadku wygranej Putina na Ukrainie „żadne państwo nie będzie mogło być już pewne”, że USA „przyjdą sojusznikowi z pomocą”, gdy ten zostanie zaatakowany.



Szef unijnej dyplomacji spotkał się w Waszyngtonie z Don Baconem, republikańskim członkiem Izby Reprezentantów. Borrell prosił go, aby ten wyobraził sobie „rosyjskie czołgi w Kijowie, reżim marionetkowy... Rosyjskie wojska na polskiej granicy, na granicy Bałkanów”.



Bacon został poproszony o przekazanie przesłania republikańskim członkom Izby Reprezentantów w czasie ich spotkania w Wirginii Zachodniej.



- To nie jest gra bez konsekwencji. W ciągu miesięcy Ukraina może znaleźć się w sytuacji, w której nie będzie w stanie wytrzymać - miał powiedzieć Borrell.



Szef dyplomacji UE zaapelował też do republikanów, by „wyobrazili sobie sytuację, w której Rosja wygrywa starcie, ponieważ Ukraina nie otrzymała środków do stawiania oporu”.