Nagłe pojawienie się uzbrojonych przeciwników władz rosyjskich w kilku punktach granicy, psuje kremlowskie święto wybierania po raz piąty Władimira Putina na prezydenta. Dwa dni przed oficjalnym rozpoczęciem głosowania ochotnicy wdarli się do Rosji.

Stąd zdenerwowanie rosyjskich urzędników tym, co się stało i spontaniczne próby bagatelizowania wydarzeń na granicy. Wybory wszak odbywają się pod hasłem „jednoczenia narodu wokół Władimira Putina”. Dlatego też Kreml będzie starał się jak najszybciej odeprzeć atak, a jeśli to się nie uda – przemilczeć go.

Batalion Syberyjski, Rosyjski Korpus Ochotników, Legion Wolna Rosja

Oddziały ochotników i patronujący im politycy stanowią jeden z odłamów rosyjskiej opozycji, tej „nieprzejednanej”. Byli współpracownicy Aleksieja Nawalnego wzywają do pójścia do głosowania i niszczenia kart wyborczych. Inni mówią o bojkocie wyborów. Ci z Legionu Wolna Rosja, nacjonalistycznego Rosyjskiego Korpusu Ochotników czy sformowanego dopiero jesienią ubiegłego roku Batalionu Syberyjskiego wzywają do walki z bronią w ręku. Według nich z Putinem się nie rozmawia, do niego się strzela.

Ich zaplecze w samej Rosji nie jest znane. Wiadomo jedynie, że policja polityczna Kremla FSB prowadziła ok. 20 śledztw w sprawie ochotników, którzy chcieli z kraju przedostać się do oddziałów na Ukrainie. Od początku zaś wojny w Rosji dokonano ponad 200 prób podpaleń wojskowych komisji werbunkowych czy napadów na siedziby putinowskiej partii Jedna Rosja. Nie wszystkich akcji rzecz jasna dokonali zwolennicy Legionu, Korpusu czy Batalionu, ale jasno świadczą one o tym, że mogą znaleźć w kraju zwolenników. Co bez wątpienia trwoży Kreml.