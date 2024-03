Radosław Sikorski o wojskach NATO na Ukrainie: To nie jest rzecz nie do pomyślenia

Sikorski stwierdził, że "Zachód powinien wdrożyć twórczo określoną i asymetryczną eskalację”.

- Obecność sił NATO na Ukrainie to nie jest rzecz nie do pomyślenia. Doceniam inicjatywę prezydenta Emmanuela Macrona, bo chodzi w niej o to, by to Putin się obawiał, a nie my Putina – powiedział Sikorski.