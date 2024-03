W Pradze Macron ma omawiać o wsparciu Francji dla planu ogłoszonego wcześniej przez Czechy, a dotyczącego zakupu amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy w krajach trzecich

Emmanuel Macron w Pradze: Będziemy musieli stawiać czoła historii, to będzie wymagać odwagi

Mówiąc w Pradze o inwazji Rosji na Ukrainę Macron stwierdził, że zarówno Francja, jak i Czechy są „świadome, iż wojna wróciła na naszą ziemię (do Europy) i że niektóre mocarstwa, które stały się nie do zatrzymania, z każdym dniem zwiększają groźbę zaatakowania nas (...) i że ”będziemy musieli stawić czoła historii oraz będziemy musieli mieć odwagę, której to wymaga".



Macron nie rozwinął tej myśli.



W czasie wizyty w Pradze Macron ma omawiać o wsparciu Francji dla planu ogłoszonego wcześniej przez Czechy, a dotyczącego zakupu amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy w krajach trzecich. Propozycję Czech wsparło co najmniej 15 państw Zachodu, w tym Polska.



Macron zapowiedział 26 lutego, że Francja przyłączy się do czeskiej inicjatywy, ale nie powiedział wówczas, w jakim zakresie.