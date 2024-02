W odpowiedzi parlamentarzysta otwarcie skrytykował Konfederację, która — jak mówił - „z jego punktu widzenia pracuje na Rosję”.



- Zboże nie zostaje w Polsce. Oni niszczą to, co idzie tranzytem — dodał Kniażycki nawiązując do rozsypywania ukraińskiego zboża, do którego dochodzi w ostatnim czasie na polskich torach.



Pytany o zrozumienie dla polskich rolników, którzy czują się zagrożeni przez tanią ukraińską żywność, Kniażycki odparł, że „gdy na granicy stoją drony dla jego syna”, a na froncie „giną chłopcy”, to „o kogo ma się martwić". - O tych ludzi, którzy walczą o wolność Europy czy o rolników? - pytał.



- Jak blokujecie granicę, to Rosja korzysta — mówił też powtarzając, że "nie ma zboża ukraińskiego w Polsce".