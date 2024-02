Sondaż: Czy Polacy chcą zamknięcia granicy dla żywności z Ukrainy?

W Polsce trwają obecnie protesty rolników, które są częścią ogólnoeuropejskich rolniczych protestów związanych ze sprzeciwem wobec unijnego „Zielonego ładu”, a także wobec napływu na unijny rynek taniej żywności spoza UE, w tym przede wszystkim z Ukrainy.

Protest rolników w Polsce: Przejścia graniczne uznane za infrastrukturę krytyczną

Rolnicy skarżą się na to, że produkcja rolna w Europie staje się nieopłacalna.



Polscy rolnicy domagają się zamknięcia granicy dla produktów rolnych z Ukrainy. W ostatnich tygodniach protestujący blokowali przejścia graniczne, co skłoniło rząd do uznaniu tych przejść, a także dróg dojazdowych do nich za elementy infrastruktury krytycznej.



W Polsce w ostatnich dniach regularnie dochodzi też do wysypywania ukraińskich produktów rolnych z transportujących je składów kolejowych.