Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 732 Ponad dwa lata temu, 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.

– Wróg regularnie szturmuje nasze pozycje. W wielu miejscach sytuacja jest skomplikowana – podsumował swoją wizytę na pierwszej linii nowy dowódca ukraińskiej armii, gen. Ołeksandr Syrski. Mimo stałego nacisku Rosjanom nie udaje się przebić obrony, a jedynie w niektórych miejscach odpychają Ukraińców. Walki są zajadłe i poszczególne, stepowe miejscowości przechodzą z rąk do rąk.

– Myślę, że w tym roku zobaczymy stabilizację linii frontu. Oczywiście, będą lokalne sukcesy obu stron. Ale żadnych dramatycznych przełomów nie będzie – uważa były dowódca amerykańskich wojsk w Europie, gen. Ben Hodges. Większość ekspertów sądzi, że do końca roku ukraińskiej armii nie uda się zorganizować sił zdolnych do przełamania frontu. Władze w Kijowie jednak są bardziej optymistyczne. – Robimy wszystko, co możliwe i niemożliwe, by dokonać przełamania (frontu). Plan na 2024 rok już jest, ale publicznie o nim nie mówimy. Jest mocny, silny – zapewniał ukraiński minister obrony Rustem Umerow. Choć sam zaraz opisał skalę problemu: – Mamy linię frontu długości 3200 km, a intensywne działania bojowe prowadzone są na 1200 kilometrach.

Na razie jednak to ukraińskie oddziały cofają się z poszczególnych miejscowości. Ale to tylko lokalne sukcesy Kremla. „Rosja uzupełnia swoje siły w tempie, które mniej więcej odpowiada poziomowi ich strat. To pozwala rosyjskim wojskom regularnie wysyłać uzupełnienia do jednostek prowadzących atak i stale prowadzić rotację wojsk. (…) Ale nie wiadomo, czy jest w stanie prowadzić operacje ofensywne, bo to doprowadzi do znacznie większych strat” – pisze amerykański Institute for the Study of War. Chyba że Kreml ogłosi kolejną mobilizację, ale tego chce uniknąć z przyczyn politycznych. Wszystkie badania socjologiczne pokazują, że Rosjanie – tak, jak i Ukraińcy – są już zmęczeni wojną i ponad połowa chciałaby jej zakończenia i zniesienia sankcji.